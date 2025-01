Cabalgata de Reyes 2025: un meteorólogo alerta de las zonas en las que lloverá este domingo y adelanta qué tiempo hará el día de Reyes

Quedan pocas horas para que muchas cabalgatas comiencen a salir a las calles a causa de las lluvias que mojarán parte del país este domingo. Como consecuencia de estas fuertes precipitaciones, muchas ciudades han optado por adelantar la cabalgata, con Sus Majestades de Oriente, para que los niños puedan pedir sus últimos regalos y coger los caramelos que les lancen los Reyes Magos. Ahora, más allá de los niños, también está la preocupación de los padres. ¿Dónde va a llover? ¿Y qué ocurrirá el día de Reyes? Todos sabemos que es momento de salir de casa y recoger los regalos que nos hayan dejado en casa de nuestros familiares. ¿También lloverá?

Jorge Olcina es director de Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y como cada sábado en 'Fin de Semana' ha dado algunos detalles.

EFE El Rey Melchor protegiéndose de la lluvia (Imagen de archivo)

ESTAS SON las zonas en las que lloverá este domingo y el tiempo que hará el DÍA de reyes

Estamos ante unas fechas en las que todos desearíamos tener buen tiempo. No obstante, este año no parece que vaya a ser posible. "Hay una borrasca bastante intensa en el Atlántico con un frente nuboso que está dejando las primeras lluvias en Galicia y que progresivamente, a lo largo del fin de semana, va a ir adentrándose por el resto de la península", ha señalado.

La zona del centro peninsular no comenzará a sufrir los efectos "de esta nubosidad y estas precipitaciones" hasta el domingo. "Por eso, con buen criterio, se han tenido que adelantar esas cabalgatas, porque lo que hoy el tiempo va a aguantar, mañana ya no lo hará", ha apuntado.

Por lo tanto, este sábado Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Jerez en Andalucía y Santiago en Galicia han confirmado que sus cabalgatas saldrán a las calles para evitar las fuertes lluvias que se esperan el domingo.

Con respeto al tiempo que hará el día de Reyes, estaremos sufriendo "los últimos coletazos" de este frente, aunque "seguirá lloviendo en el oeste, centro peninsular, incluso en algunos puntos del interior de las comunidades del Mediterráneo". Desde el martes, eso sí, "el tiempo se irá tranquilizando".

EFE Público asistente a una cabalgata de Reyes Magos marcada por la lluvia (Imagen de archivo)

¿qué debemos esperar este 2025?

Si bien todavía es pronto para hacer predicciones fiables, según Olcina podríamos estar ante un año más caluroso. "Llevamos unos últimos años con veranos calurosos y hablar de un verano que no sea caluroso sería una gran novedad. Ya de entrada, lamentablemente nos tenemos que ir acostumbrando a que nuestros veranos y este del 2025 podrá ser un poquito más, un poquito menos, pero con toda seguridad van a ser veranos calurosos, con esas noches que cada vez están siendo menos confortables", ha asegurado.

Para los próximos meses, ha dicho "las predicciones de invierno para nuestro país están hablando de temperaturas por encima de lo normal, con lo cual hablaríamos de un invierno bastante anticiclónico, aunque por las noches caigan las temperaturas, pero si no nos entra una masa de aire muy fría, pues no llegamos a tener esas jornadas de olas de frío, de nevadas importantes. Podría ser un invierno, ya digo, de estas características y también poco lluvioso. Con lo cual, aunque hemos almacenado reservas en los últimos meses, el invierno si no captamos mucha precipitación, podemos mantenernos con las reservas que tenemos. Eso es un poquito el panorama del invierno, así a corto plazo", ha concluido.