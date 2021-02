Así fue la entrevista a Francisco Luzón, enfermo de ELA, en Fin de Semana: "Respiro, eso ya es un regalo"

El economista Francisco Luzón, que llegó a ser mano derecha de Emilio Botín y hombre clave en la expansión del Banco Santander en América Latina, ha fallecido a los 73 años tras varios años de lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), según han informado a Efe fuentes financieras.

Luzón, ex director general de Latinoamérica y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco Santander Central Hispano, nació en Cañavate (Cuenca), el 1 de enero de 1948, era el mayor de tres hermanos y en los últimos años de su vida luchó contra la enfermedad degenerativa e incurable que padecía.

Luzón presentó la "Fundación Luzón-Unidos contra la ELA" para mejorar la calidad de vida de los cerca de 4.000 españoles que sufren esclerosis lateral amiotrófica.

Estuvo en Fin de Semana con Cristina, donde tuvo lugar una entrevista llena de emociones y sentimientos, además de puro amor por la vida. Una persona que se comunicaba un dispositivo electrónico que, a través de su móvil, respondía a las preguntas que la directora del programa le hacía. Estaba allí para presentar ‘El viaje es la recompensa. Mi lucha por la vida’.

Luzón aseguraba que era “difícil” seleccionar el momento más duro desde que fuera diagnosticado “porque el proceso es continuamente degenerativo, pero quizás el momento más duro sea este porque soy, cada día, menos autosuficiente, cosa que nunca me ha ocurrido en la vida”.

Nuestro protagonista también afirmaba que los valores humanos eran “esenciales para poder vivir con dignidad”: “Siempre pensé que vivir con principios y valores le daba significado a la vida, ahora pienso que, sin ellos, el ser humano no tiene sentido, sería un animal más”.

Francisco, sobre qué podía hacer y qué no por sí solo, detallaba que no podía comer ni beber por la boca, no podía hablar ni andaba, tampoco besar ni cantar, vestirse… ¿qué podía entonces hacer por cuenta propia? “Pensar, escribir, sonreír, trabajar, soñar, oír música, imaginar un futuro mejor y, sobre todo, amar a los míos desde lo más profundo del alma y luchar con mis compañeros actuales de viaje, los enfermos de ELA como yo”.

Luzón reconocía en aquellos momentos que costaba “mucho” ser consciente de que ya no era autosuficiente: “Para mí es lo más duro, pero uno de los problemas de esta enfermedad es que te obliga a resetearte continuamente, y creo que eso ya lo tengo asumido”.

Habiendo llegado a lo más alto y proveniente desde una familia humilde, Francisco decidió dedicarse a dar visibilidad a los enfermos de ELA, enfermedad mortal y sin cura, y lo hizo porque “por responsabilidad social, siempre fui un hombre solidario con la sociedad y con mi vida, y por eso lo hago, para devolver a la sociedad y la vida parte del valor que me han dado, por responsabilidad”.

“Cada día Paco Luzón se divide en dos”, continuaba, “el oscuro derrotista y el blanco voluntarista. Me despierto todas las mañanas respirando y solo por eso ya soy optimista, pero cuando voy a levantarme y veo que no puedo hacerlo solo pienso en lo peor. Son unos 3 a 5 minutos, luego pongo música y empiezo a vivir un nuevo día, es hermoso vivir y darte cuenta de ello desde que te despiertas”.