Schlichting: "La UE acaba de llamar al orden a Argelia, pero las empresas siguen si poder comerciar"

"Muy buenos días España. Fin de semana de calor extremo. Hoy se superarán los 40 grados en muchos lugares de España 42 en Sevilla, 41 en Córdoba y otros 41 en Badajoz. Es el comienzo de una semana tórrida, es solo el principio, con una ola de aire sahariano que pondrá las capitales andaluzas a 44 grados a la sombra o a Badajoz y a Toledo a 43 grados. El norte, pues oye, depende, pero nosotros estamos hoy en Pontevedra y se esperan 34°, aquí, en O Porriño y os aseguro que con humedad esto es mucho calor. Hablaremos con nuestro Alsina a las 11 y le pediremos explicaciones.

Te saludamos, precisamente, desde la plaza de la preciosa localidad de O Porriño en las inmediaciones de Vigo donde se celebra una magnífica Feria del Pan, un evento económico y social, que conoceremos en esta mañana, en que vamos a saludar al alcalde y también al presidente de la Xunta de Galicia, que viene para acá y concede a COPE su primera entrevista presencial.

Y a estas alturas si estás un poquito informado te preguntarás qué va a pasar con el gas en invierno, qué ocurrirá si Argelia nos sube los precios y qué dice tu presidente. Pues no te lo podemos decir, cero noticias. ¿Qué planes tiene Sánchez si hubiese que buscar otros países suministradores? Pues no se sabe. Tres comparecencias con periodistas lleva el presidente desde que Argelia cerrarse el grifo de las exportaciones españolas y no ha dicho ni mu del tema; evita las preguntas y habla de otras cosas, es absolutamente sorprendente. Pedro Sánchez ha provocado, él solito, la crisis diplomática más grave de la legislatura y ni sabe ni contesta. Vamos que no te podemos decir nada de nada. No hay noticias. Se marchó a cenar -eso lo recordarás-, con el sultán de Marruecos en Ramadán y le prometió que España rompía sus acuerdos con nuestra antigua colonia del Sáhara; que abandonábamos los compromisos de Naciones Unidas que establecen que los territorios descolonizados tienen derecho a decidir si se hacen independientes o eligen pertenecer a Marruecos; rompíamos toda nuestra política desde que salimos de la colonia del Sáhara. Pues bien, como es lógico, Argelia se ha disgustado gravemente. El país lleva acogiendo durante más de 40 años a todos esos refugiados que salieron de nuestros territorios y, ahora, nosotros los hemos traicionado y el presidente no explica absolutamente nada.









Es que es alucinante, de verdad, que ni Sánchez ni su Gobierno calculasen el riesgo en el que incurrían con nuestro principal proveedor de gas. ¿De verdad pensaban que Argelia no iba a hacer nada? No dijo nada ni al Parlamento ni a la oposición; ni consultó ni se lo contó a nadie, ni siquiera, lo comunicaron a los saharauis ni a Argelia. A lo salvaje. De verdad que no hay quien entienda nada.

Y, ahora, claro, van a Bruselas a llorar porque Argelia corta las exportaciones y el gas peligra. Menos mal que está Europa, queridos amigos. La Unión que está alarmadísima por la crisis energética y la Guerra de Ucrania, pues acaba de llamar al orden Argelia. Pero a estas alturas todas nuestras empresas siguen sin poder comerciar con ese país porque los bancos les aconsejan no hacer operaciones hasta que la cosa, lógicamente, se aclare.

Son 3.000 millones de euros en peligro en tractores, en maquinaria eléctrica, en derivados del cartón y el papel, en carne... Todo eso exportábamos a Argelia, una locura insisto. Es una vergüenza que Pedro Sánchez no diga nada y delegue en el ministro de Exteriores Albares, porque es Sánchez el responsable y él debe saber por qué le ha prometido el Sáhara a Marruecos; él debe saber por qué nos compensa arriesgar las relaciones con Argelia que es nuestro principal suministrador de gas. Y si alguien piensa que Sánchez pudiera recular que sepa que ayer, atención, José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro Moratinos se reunieron con el ministro de Exteriores marroquí en Tánger, el gobierno marroquí se ha apresurado a difundirnos las imágenes del encuentro, todos ellos muy felices.

Qué necesidad teníamos de meternos en esto en plena crisis cuando enfilamos un invierno con escasez de energía, de trigo, de fertilizantes o de piensos para los animales, porque lo lamento mucho, queridos oyentes, pero la crónica económica, a estas horas de la mañana, parece “la crónica negra” que hacemos con Nacho Abad.

Los alimentos y bebidas han subido un 11 %

El Índice de Precios al Consumo, el IPC, ha aumentado en mayo el 8,7 % y ha habido una plusmarca en alimentos. Qué te voy a contar a ti que eres el que va la compra. Los alimentos y las bebidas han subido un 11 % . A la vez la OCDE acaba de bajarnos las previsiones de crecimiento y ha subido en 5 puntos las de la inflación media. El Banco de España retrasa al último trimestre de 2023 la vuelta al PIB anterior a la crisis y advierte de que si Argelia nos sube el gas, la situación va a ser grave. La Bolsa, finalmente, se ha dado ayer un batacazo en Madrid ante las noticias de que la inflación crece hasta en Estados Unidos y de que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés -eso sí te afecta evidentemente en las hipotecas-, y deja de comprarnos deuda (en unos instantes vamos a hablar con un experto que nos va a decir cómo nos afecta concretamente todo esto).

Permíteme solo dos apuntes de actualidad: de la Guerra de Ucrania, sumarnos a la ola de indignación y a las condenas internacionales por las penas de muerte que los prorrusos han dictado contra tres brigadistas internacionales que luchaban con el ejército ucraniano -dos son británicos y uno marroquí-. Moscú ha respaldado las condenas a muerte en un gesto de crueldad inusitado. Y aquí, en Galicia, dolor por lo ocurrido en O Monte do Gozo donde se ha derrumbado uno de los escenarios del Festival O Son do Camiño, la celebración del importante festival musical está en entredicho; no se sabe si va a seguir, está en el aire y hay dos heridos graves -uno en la UCI-, y 4 leves. Vamos a seguir muy minuciosamente la evolución de las personas afectadas”.

