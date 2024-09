¿Por qué nos están comiendo la tostada China y Estados Unidos?

Uno de los grandes temas de la semana (si no el que más) ha sido la presentación del Informe Draghi, un documento de 400 páginas con 170 propuestas con las que se pretende superar el estancamiento de la economía europea.

Un problema por el que Europa lleva varios años perdiendo competitividad frente a China y Estados Unidos, y para el que Mario Draghi, el exprimer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, ha elaborado esta especie de nuevo Plan Marshall.

El proyecto está basado en 3 grandes áreas: la innovación, la descarbonización y la seguridad. En cuanto a la innovación, la tarea más importante sería apostar por la industria. En el caso de la descarbonización, reducir los precios de la energía y no demonizar la energía nuclear. Y en cuanto a la seguridad, reforzar y aumentar la defensa europea.

¿Y cómo se financia todo esto? Mediante un nuevo fondo de deuda común que logre movilizar hasta 800.000 millones de euros al año en inversiones. Ahí es nada.

Y sobre todo esto ha ahondado la Tertulia de Fin de Semana. José Miguel Gaona es psiquiatra forense y José Manuel Aguilar es profesor en la Universidad de Loyola y psicólogo clínico.

El psiquiatra ha querido dejar clara su postura desde el principio de la charla, criticando la postura de Europa con la publicación de este informe: “Esos fondos de inversión se llaman impuestos. Más impuestos todavía en un entorno en el que actualmente, el mayor enemigo de los trabajadores es el Estado. Y si no, que los trabajadores miren su nómina. Miren lo que cobran bruto, lo que tienen que declarar y luego cuando vayan a comprar cualquier cosa, miren como les quitan además de todo lo anterior el 21%”, ha dicho tajantemente.

Y Gaona no ha sido el único en contra del Informe Draghi, porque el profesor tampoco está de acuerdo con el plan: “¿Qué me parece a mí lo de Draghi? Me parece la trampa mortal y la puntilla a la Unión Europea”, ha comenzado Aguilar.

Una afirmación a la que ha respondido rápidamente el psiquiatra, “después de llevarnos al desastre, nos quieren salvar”. Y para terminar su intervención Aguilar, ha dicho en todo irónico que “por eso se llaman políticos, porque te dan el problema y luego te venden la solución”.