¿Dolor emocional o trastorno?: "Hemos medicalizado la vida. Ya no soportamos dolor de ningún tipo"

A la vuelta de verano llega el momento de poner al día nuestro cerebro y nuestras emociones. Y los psiquiatras lo notan. Marian Rojas, autora de 'Encuentra tu persona vitamina' o 'Cómo hacer que pasen cosas buenas' ha pasado por Fin de Semana: "Te diría que estamos en un momento de crisis de salud mental" aseveraba y no ocultaba su preocupación por el auge de intentos de suicidios que se dan entre los jóvenes: "Cuando hablamos de salud mental tenemos que distinguir la enfermedad mental (bipolaridad, esquizofrenia, TOC, anorexia...) de la sensación de malestar con la vida". Esto es, explicaba la colaboradora, la sensación de no ser capaz de gestionar las batallas del día a día, la incapacidad de disfrutar, la sensación de soledad: "Puede tener síntomas de los trastornos mentales pero es otra cosa que no tiene nada que ver. Muchas de estas personas que tienen sensación de no poder con la vida, van al médico... y se les da una pastilla".

Y compartía una cifra sorprendente: 4,2 millones de tratamientos mensuales en antidepresivos en España.

La doctora era tajante: "Hemos medicalizado los problemas de la vida". "Si tomas medicación tienes que saber por qué te la tomas. Entender por qué te lo pautaron, qué efectos tiene en ti y qué facetas de la vida está cubriendo".

España, recordaba, es uno de los países en los que más antidepresivos y ansiolíticos se dispensan: "Es algo rápido. Buscamos algo rápido porque no tenemos tiempo. Pero los terapeutas tenemos que entrar en la vida, alma y espíritu de estas personas. Pero el fármaco es mucho más rápido". La doctora insistía en que el dolor emocional es algo que acompaña al ser humano desde el inicio de los tiempos: "Pero estamos en una sociedad en la que no soportamos el dolor de ningún tipo. "Cualquier cosa que me molesta tiene que tener un nombre. Y hay que tratarlo. Pero patologizarlo todo en exceso no ayuda".

La doctora ofrecía algunas claves para poner freno a este escenario: "Hay que conseguir que la gente piense. Hay que enseñar a vivir a la juventud. Que sepan que la vida es lucha, disfrute... y descanso. Hay que descansar de verdad. Salir del modo alerta para aprender a reflexionar y agradecer".

Y, concluía la autora, no está de más preguntarse: "¿Qué no soy capaz de gestionar en mi día a día? ¿Es mi personalidad? ¿Por una herida sin sanar? ¿Por qué las circunstancias de mi vida son tan adversas que necesito al que lo palie?".

