"Vi una luz al final del túnel y me preguntaron si quería volver"

Dos meses en la Uci, con 590 años, a punto de recibir cuidados paliativos y a punto de ser dado muerto dos veces. “Cada vez estoy mejor, me dieron el alta hace dos meses. He recuperado muchos de los kilos que he perdido”.

Estaba con un cáncer de Colón en pleno tratamiento, en un momento de debilidad, “estaba teniendo mi sexta quimioterapia, cuando tenía menos defensas. Empecé con una fiebre recurrente que no remitía. Llame al teléfono del coronavirus, aunque nunca me cogieron y medijeron que ingresara. A mediados de mes, emezó mi largo sueño”.

Cuenta como fue la experiencia del tunel de luz: “De pronto me encuentro solo en la famoso túnel. En mi caso era de arbustos, con un final de luz. Al terminar, me encontré en un pueblo nevado, estilo Suiza interior. Tenía una sensación de plenitud y de serenidad total" ha contado el filósofo.

Escucha la entrevista completa con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.