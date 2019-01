Teodoro García Egea: "Un tema tan importante (como la violencia de género) no se puede hablar en Twitter"

Tiempo de lectura: 3



Teodoro García Ejea tiene la vista puesta en la reuniónque el martes el PP mantendrá con los responsables de Vox para intentar alcanzar un acuerdo con la formación de Santiago Abascal y evitar por todos los medios que la ausencia de consenso conduzca a una nueva cita en las urnas, como amenaza Vox si no se tienen en cuenta su exigencias para dar el apoyo a PP y Cs y cambiar así el signo político de la Junta de Andalucía.

A lo largo de la entrevista de este sábado en 'Fin de Semana', el Secretario General del Partido Popular ha insistido en la necesidad de hablar con Vox para "evitar que el PSOE y Podemos sigan mandando en Andalucía. Vamos a hacer todo lo posible para cambiar todo lo que se estaba haciendo mal en la Junta de Andalucía y para evitar que Susana Díaz tenga más días al frente de Andalucía y mientras no haya acuerdo Susana Díaz seguirá en el Palacio de San Telmo" por ello asegura que "hay que hablar con todos los partidos, porque el socialismo debe acabarse en Andalucía después de 38 años y no podemos defraudar a la gente que nos está pidiendo ese cambio". Por eso ante la reunión del martes afirma que "lo más importante es que el cambio se produzca en Andalucía y a partir de ahí creo que es imposible oponerse a los acuerdos entre PP y Cs en temas como la bajada de impuestos. Nadie puede oponerse a este acuerdo".

"Estamos intentando a toda costa, trabajando todos los días, teniendo contactos tanto con Cs como con Vox para llegar a ese acuerdo y para cambiar el Gobierno andaluz. Los andaluces no nos perdonarían que el día 10 no tengamos articuladas unas medidas y un gobierno que permita cambiar las cosas en la Junta, no podemos dar un regalo de Reyes a Susana Díaz como esa insinuación por parte de Vox de repetir elecciones, esto tendría un efecto devastador sobre la junta de Andalucía" recalca Teodoro García Ejea ante las preguntas de Cristina López Schlichting y remarca que "en la vida la gente nos pide que seamos útiles antes que importantes y es más útil quitar a Susana Díaz de la Junta que poner una firma en un documento. Se trata de aprobar algo para que empiece el cambio y que empiece la legislatura es una condición necesaria y suficiente".

Para el dirigente popular, "Juanma Moreno puede aglutinar a toda esa gente que está descontenta con cuarenta años de socialismo", por eso ve posible un acuerdo como ha ocurrido para la formación de la Mesa del Parlamento andaluz, "ahora a nivel de gobierno tenemos que conseguir lo mismo para que los andaluces no se sientan defraudados y para que el cambio eche a andar cuanto antes porque si no, estamos dando un mensaje confuso".

Sobre si el PP va a cambiar o ha cambiado su posición sobre la lucha contra la violencia de género ante las exigencias de Vox, Teodoro García Ejea asegura que "el PP está dispuesto a hablar de cualquier ley, todas las leyes se pueden debatir", pero "no se puede hablar este tema por Twitter, es un tema serio, no se puede hablar de menores, de gente que puede estar sufriendo maltrato en sus hogares por Twitter. Cuando estamos hablando de un tema tan importante sacarlo por Twitter no es adecuado, todas la leyes se pueden debatir, mejorar, ese es el mensaje de Pablo Casado, protejamos a los que hay que proteger, pero dentro del marco adecuado. Una vez que se ponga en marcha la legislatura no se podrá aprobar nada sin los votos de PP, Cs y Vox y de alguno que se de cuenta que su partido está equivocado como le ha pasado al señor Múgica en el País Vasco".

Descarta García Egea que tanto Pablo Casado como la nueva dirección del Partido Popular hayan cambiado su forma de pensar en asuntos como la aplicación del artículo 155 en Cataluña o el control de la inmigración, a rebufo de Santiago Abascal y ante el temor de que le quite votos en las próximas elecciones,"Casado y yo siempre hemos pensado lo mismo en esos asuntos como siempre hemos defendido que es mejor bajar impuestos que subirlos, pero convendrá que ahora nuestras opiniones tienen más peso mediático por la posición que ocupamos. No hay un giro, el PP habla claro y esperamos conseguir que el señor Sánchez vuelva a su casa y deje la Moncloa”.

Sobre la incognita de quién va a ser el candidato del PP a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid para las elecciones de primavera, García Egea ha seguido sin poner nombres a las equis, "estamos cubriendo toda España, Casado ha dedicado la Navidad a visitar las provincias donde ya estaban los candidatos y el compromiso es tenerlos antes de l20 de enero y el compromiso es tener a los mejores, profesionales, preparados y que mejor representen a la sociedad civil como el señor Bou en Barcelona. El equipo del señor Garrido lo ha hecho muy bien y de lo que se trata ahora es de mirar a mayo para configurar los mejores equipos y tener los mejores candidatos y mucho talento".