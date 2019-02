Schlichting: "Pasó lo que parecía imposible. La vida irrumpió en los Goya y barrió la ideología"

Tiempo de lectura: 3



Y pasó. Pasó lo que parecía imposible en España. Que la vida irrumpió en los Goya y barrió la ideología, el discurso pesado del ataque al otro, de la eterna reivindicación enfadada, con descalificación del que piensa distinto. Entró lo real, la existencia de la gente sencilla de la calle, la experiencia de los síndrome down y los discapacitados mentales de todo signo, y unos muchachos inolvidables, que nos han enseñado lo que es nobleza, y que en la película Campeones conforman un equipo de baloncesto que cambia la vida de un entrenador trepa y “killer”, nos dieron también una lección de humanidad en la gala de ayer en Sevilla. Escuchamos a uno de los intérpretes maravillosos de la película de Javier Fesser, que se llevó el premio mayor de la fiesta del cine nacional. Jesús Vidal, que los oyentes conocéis porque estuvo con nosotros en Fin de Semana en una entrevista inolvidable, se dirigió así a la audiencia desde el escenario y, al final, a sus padres:

"Quiero ser un hijo como yo, discapacitado, porque vosotros, mis padres, me habéis querido". No debemos pasar por alto este parlamento. No es un poco de salsa rosa para endulzar este domingo día 3 de febrero. Es un dedo que señala a la sociedad que rechaza a estos críos, la que condena filtra su existencia con la amniocentesis, que señala a los fetos que deben morir. En Islandia ya no existen personas con síndrome down. Occidente no los considera aptos para pasar la prueba de corte. Y, sin embargo, helos aquí, más torpes de gesto y de verbo, pero ricos en cariño y humanidad. Enseñándonos que los seres humanos no sólo valen por su inteligencia o competencia, que son valiosos porque son diferentes. Con Jesús Vidal y el resto de los actores de Campeones nos preguntamos qué merece la pena en la vida, si estamos cuidando nuestra familia y amigos, si abrimos el corazón y el tiempo a los distintos.

Todos somos inválidos, perdóneseme la expresión. Los hay que cojean de ira, o de mala leche. Los hay desordenados en extremo, o bruscos, o lentos, o aburridos. Y todos terminamos la vida con dolores, con enfermedades letales o con demencia y desmemoria. Si estos muchachos con habilidades distintas no caben en la sociedad que estamos construyendo ¿qué haremos con los viejos, los enfermos, los tullidos que somos y seremos todos? ¿Qué otra cosa podremos ofrecer que el desaliento?

Hay que dar las gracias a Javier Fesser y a la producción de Campeones, a los actores y a los creadores todos por devolvernos, aunque sea un instante, la humanidad.

Enseguida pisaremos alfombra roja y os contaremos que Campeones y El Reino, del director Sorogoyen, se han alzado con los máximos galardones, pero antes tenemos que acordarnos de nuestros hermanos venezolanos.

Las plazas de España se llenaron ayer en apoyo de Juan Guaidó y hoy se cumple el plazo dado por el presidente para que se convoquen elecciones libres en Venezuela. Rivera, de Ciudadanos, y Adolfo Suárez Illana, del PP, acudieron a arropar la convocatoria en la capital. Mientras tanto, las calles de Caracas se derramaban de ciudadanos pidiendo pan y libertad, pero también las del resto de las ciudades, Barquisimeto, Cúcuta, Cumaná, San Cristóbal, miles y miles de personas que no pueden recibir atención sanitaria, que reclaman comida y seguridad, que no se explican cómo un país tan rico puede ser tan pobre.

Diosdado Cabello tuvo que hacer un esfuerzo supremo y viajar por toda la nación reclutando a funcionarios y militantes para que salieran a su vez a respaldar al líder chavista, que les hizo recitar unas letanías increíbles en un mítin tan ridículo como surrealista:

En varias ciudades las fuerzas de seguridad se unieron a los manifestantes, entre los aplausos de la población, y es que ahora todo depende de que los militares vayan quebrando el búnker que protege a Maduro, que al parecer ya está buscando un exilio dorado en Oriente Medio o en Rusia. Entre las últimas defecciones de las filas chavistas está Esteban Yánez, general de aviación, que explicaba así por qué se ha sumado a la resistencia.

Guaidó ha anunciado nuevas movilizaciones y el paso siguiente es la llegada de ayuda humanitaria internacional desde los países suramericanos y Estados Unidos por tres puntos diferentes de las fronteras. La clave ahora es que los militares dejen pasar estas ayudas, que serán repartidas a todo el mundo ante las barbas de Maduro, que lleva días enviando camiones a los barrios desfavorecidos para proporcionar víveres e intentar frenar la incorporación masiva de las calles a la oposición.

Ya sólo queda la fuerza, con el apoyo de los principales países de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y del Parlamento Europeo, Maduro ha perdido toda autoridad moral. Precisamente en la Cámara de Bruselas estaba el socialista Ramón Jaúregui, con una larga carrera en las filas del PSOE, al que le ha tocado la paradoja de votar a favor de Juan Guaidó como presidente interino mientras su Gobierno ha dilatado la decisión.