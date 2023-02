La rotunda respuesta de Carmen Lomana a las acusaciones del novio de Ágatha Ruiz de la Prada: "Tío, por favor"

No hay nada que nos guste más que que llegue el sábado. Y no, no solo porque llegue el fin de semana, sino porque es el día en el que aquí en COPE podemos escuchar la voz de Carmen Lomana poniéndonos al día de las noticias del mundo rosa. Y es que cada vez que llega al estudio de Fin de Semana, nos alegra el día.

Nos cuenta todo lo que necesitamos saber: quién vestirá a Tamara Falcó el día de su boda, cómo ha surgido la amistad entre Manuel Díaz "El Cordobés" y su padre, o si Sara Sálamo llevaba o no maquillaje en la gala de los Goya. Siempre lo hace con su habitual sentido del humor, del que hace alarde cada vez que puede, y con mucha frescura.