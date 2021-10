¿Quieres vivir más? Sonríe más: la sonrisa activa partes de tu cerebro que ni te imaginas

¿Quién no está a gusto cuando está rodeado de gente que sonríe? La sonrisa es parte fundamental de la vida, lo hacemos mucho y, tal vez, deberíamos hacerlo con más frecuencia. Por eso lo comenta la psiquiatra Marian Rojas, autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, en Fin de Semana con Cristina: “Se ha visto que hay diferentes tipos de sonrisa, yo me quedo con 16. Cada uno de ellos activa distintas zonas del cerebro y tiene distintos efectos”.

Es más, Marian detalla que “se hizo un estudio en 2010 con fotos de jugadores de baloncesto. Se analizó cómo vivían y cómo sonreían. Finalmente se llegó a la conclusión de que la envergadura de la sonrisa decía cuánto iban a vivir, es decir, los que más sonreían luego vivían más”.

Por supuesto la sonrisa no es universal, como explica Marian: “Dependiendo de la cultura unos sonríen más con la boca y otros con los ojos, como los japoneses. La sonrisa más estudiada es la de Duchenne, la espontánea, cuando uno se lo pasa bien. Cuando sucede se contraen los músculos de la boca, los cigomáticos. En diferencia a la sonrisa Pan-Am, típica de las azafatas, que lo hacen por su trabajo, no te transmiten lo mismo porque es por ello, es sonrisa dentífrico y el ojo no cambia, así que manda el mensaje de que es una sonrisa forzada”.

Luego también están las “sonrisas tristes”, que detalla la psiquiatra: “Todos conocemos esta sonrisa, como por ejemplo la del número 2 de las olimpiadas que tiene sonrisa pero no ESA sonrisa”.

No podemos hablar de sonrisas sin mencionar la “misteriosa”, y si hay una que la represente por excelencia, es la de la Monsa Lisa, que tiene “libros y libros explicándola e investigándola”.

En resumen: Marian recomienda que “ante situaciones de estrés se sonría, aunque sea pelín forzado, desactiva mecanismos de miedo”.