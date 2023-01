¿Qué dinamitó la relación entre la Infanta Elena y la reina Letizia?: "No puedo más..."

Sucedió hace muchos, muchos años, en un lejano país… Bueno, en realidad sucedió no hace tanto. Justamente hace 57 años. Y tampoco en un lugar tan tejano. Pongamos una villa señorial de la Costa Azul. Hasta ese lugar iban los príncipes con sus hijos a visitar a sus padres, que, por cosas que no vienen a cuento ni en los cuentos, no eran reyes, sino condes. El caso es que en una de esas visitas, a la condesa se le metió en la cabeza que la pequeña infanta, de año y medio, tenía aún poco pelo. «Ya le crecerá, no le dé importancia», le aseguraba la princesa a su suegra, mientras esta tocaba el cabello de su nieta, convencida de que algo iba mal. Así que, una noche, la condesa cumplió con aquello que tenía en mente desde que había visto aparecer a la pequeña. Coincidiendo con la luna llena decidió cortarle el pelo a la infanta, dejándola casi calva. Según una vieja leyenda, si el cabello se corta en luna llena crece después con más fuerza. Y eso es lo que hizo la condesa, a escondidas de su nuera. La cara de la princesa al ver a su hija fue de espanto. Siempre educada, no se enfadó ni le gritó a su suegra, pero sí le pidió que, por favor, en otra ocasión se lo consultara primero. Ella jamás había oído aquella historia de la luna llena y le pareció una superchería. Sin embargo, la condesa se jactó toda su vida de haberle conseguido ese pelazo a su nieta. Una cabellera de la que todavía hoy sigue presumiendo.

Los protagonistas de este cuento de hadas tienen nombre. La condesa no es otra que la condesa de Barcelona, María de las Mercedes de Borbón y Orleans. La princesa es doña Sofía de Grecia… y la pequeña infanta es Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia, Duquesa de Lugo.

Doña Elena nació un frío 20 de diciembre de 1963, en Madrid. Era un bebé muy esperado por sus padres, los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía.

A sus casi 60 años, la Infanta Elena es para muchos la Infanta castiza: amante de los toros, de las tradiciones de nuestro país pero, sobre todo, de su familia. Bisnieta, nieta, sobrina, hija y hermana de reyes, Elena de Borbón y Grecia permanece desde hace años alejada del foco institucional por decisión de su hermano, el rey Felipe VI.

'Elena, la Infanta castiza' es el título de la biografía que ha escrito Nuria Tiburcio y que llegará a las librerías a la luz el próximo 18 de enero.

