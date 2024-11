El plato de Quique Dacosta que sólo supo descifrar su madre

Son miles de personas las que estos días sacan tiempo y recursos para ayudar a los afectados por el temporal que ha causado cientos de fallecidos entre Valencia, Albacete, Cuenca y Málaga. Las imágenes son dantescas. Lo sabe bien Quique Dacosta, chef con siete Estrellas Michelín.

Este domingo, Dacosta ha respondido a la llamada de Fin de Semana: "El tiempo se ha congelado. No evoluciona demasiado. Según se quita lodo van apareciendo otros dramas, que estaban sometidos a lo convulso de las circunstancias. Pero en la Comunidad Valenciana, y España, habrá un antes y un después (...) Desde el primer momento, con mi mujer y mi equipo, nos hemos puesto a guisar... porque esto es lo que sabemos hacer. Cocinar y guisar".

TE PUEDE INTERESAR... TIEMPO DE JUEGO Quique Dacosta, en Tiempo de Juego: "La situación que estamos viviendo en Valencia nos va a marcar a todos"

Puerta por puerta, colegio por colegio, ayuntamiento por ayuntamiento, Dacosta y su equipo han tratado en estos días de llenar los estómagos de aquellos que lo han perdido todo. "He llegado a fingir que tenía que entregar documentos para dar de comer a veinte familias en una urbanización a las afueras... Me sentía casi mal por engañar a la Policía Local del pueblo para intentar dar de comer a estas personas que llevaban dos noches incomunicados".

El plato inspirado por la trágica muerte de su hermano

Dacosta no es ajeno al dolor. La vida le ha puesto ante un divorcio complicado y la muerte de un hermano y la cocina fue una de las maneras que empleó este chef para gestionar el luto: "Es difícil. Me di cuenta de que, en un momento dado, mis estados de ánimo eran la inspiración de lo que quería hacer. Y la muerte no puede estar rica ni ser sabrosa. Y había un plato principal, del que nunca dije cuál era la inspiración. Era la muerte de mi hermano, una muerte prematura y trágica. A la gente le gustó el plato", narraba emocionado: "Pero mi madre fue la única persona de esa temporada que me dijo que ese plato no le había gustado. Y ahí vi que tenía sentido lo que yo hago".

Dacosta, condecorado entre otras cosas con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes y que es Doctor Honoris Causa por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, afirma que es cocinero "por casualidad. Soy el primero de mi familia. No tengo vocación de que mis hijos se quieran dedicar a ello. Es una relación de amor muy estrecha. Es mi elemento. Lo que me permite comunicarme con el resto del mundo".

escucha fin de semana

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.