Pilar, vecina de Vilanova: "Estamos indefensos, si te identifican te amenazan en las redes"

Una doble vara de medir que denuncia en 'Fin de Semana', Pilar que forma parte de esas brigadas de limpieza de Vilanova, "es una impotencia enorme la que sentimos, el miércoles volvimos a limpiar y nos acompañó una camara de televisión que pudo ver el acoso que sufrimos de un grupo de separatistas muy radical porque incluso les increparon porque decían que estaban grabando, grabando qué" relata esta catalana que señala como los Mossos les retiran todo los utensilios que portan para quitar los plásticos y a los independentistas no les identifican ni requisan nada, "van con pinturas, los suben en árboles, farolas, ponen los lazos en rejas de edificios de interes cultural y luego todo esto lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. Son actos vandálicos y no les pasa nada y a nosotros nos ponen sanciones. Si nos saltamos un semáforo nos paran, identifican y nos multan, pues esto es igual comenten infracciones contra el mobilario urbano y aquí esto no sucede".

Sobre la denuncia de la alcaldesa en la que les acusa de hurto, Pilar asegura que "nos lo hemos tomado con humor, el coordinador de la brigada les ha escrito que no están robadas, están secuestradas, porque cada pancarta tiene un coste. Se ha pedido un rescate de 150 euros que irán a la población más desfavorecida de Vilanova".

Destaca el relato desgarrador de lo que le ha cambiado la vida a una de sus amigas que estaba casada con un Mosso, totalmente aduccido por el mensaje independentista, un ejemplo de como las familias están muy divididas y que en muchos casos esas diferencias y las mentiras de los independentistas están destruyendo familias, "los Mossos es como la sociedad están rotos, el marido de mi amiga tenía una fe ciega, solo podían ver escuchar Rac1 y TV3. Su lema era estás conmigo o contra mí y se tuvieron que divorciar ".

Ante las declaraciones y reuniones que miembros del gobierno de Pedro Sánchez están manteniendo con miembros del ejecutivo de Quim Torra, Pilar asegura que "sentimos impotencia, rabia porque nos tienen totalmente abandonados. Invitamos al señor Sánchez o a alguien de su gabinete a que esté tres días con nosotros. Nos tienen abandonados, si vas con la cara destapada la suben a la redes sociales como ha ocurrido con un padre y su hijo que incluso ya están amenazados. Sentimos indefensión. El insulto más bonito que nos dicen es que olemos mal".