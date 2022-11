Pedro Pérez recuerda a Encarna Sánchez y cuenta sus mejores anécdotas con ella: "Como si fuera mi madre"

26 años. Esos son los que han pasado desde que Encarna Sánchez, probablemente una de las mejores comunicadoras de nuestro país, pronunciase sus últimas palabras y su voz se apagase para siempre. Fue víctima de un cáncer que le arrebató la vida, pero, más que eso, fue muchas otras cosas.

Y así se ha demostrado, porque 26 años después sigue estando en boca de todos. De los que la querían, pero también de los que no. Por eso mismo, Pedro Pérez, el que fue su mano derecha y productor hasta el final, quiso contar su verdad. Y es que una de las razones que le han llevado a escribir Encarna, en carne viva, una biografía llena de recuerdos con la periodista, fue las calumnias que se vertían sobre ella.

"No sabes lo que me entraba por el estómago ver cómo pontificaban a distintos periodistas sobre Encarna...y sobre todo, saber que nunca habían venido por la redacción, que nunca se tomaron un café con ella, ni hicieron un viaje, no saben lo que le gustaba" comentaba entristecido.