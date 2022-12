Okuparon su casa gracias a un ticket de pizza: “Destrozaron la vivienda y se la vendieron a otros okupas”

En este programa, en Fin de Semana, hemos contado en varias ocasiones el drama que viven los propietarios de un piso okupado. Un proceso largo y tedioso, el judicial, que pocas veces tiene un final feliz. Esta semana hemos conocido que la Audiencia provincial de Madrid ha unificado criterio para el desalojo y restitución del inmueble cuando los magistrados aprecien indicios de los delitos de allanamiento o usurpación.

Es un paso, pero insuficiente. Ya te contamos hace unas semanas que ahora la modalidad más extendida es la inquiokupación. Es decir, inquilinos que dejan de pagar, se declaran vulnerables, y se quedan con la casa.

Javier, es el yerno de Hortensia, una mujer de 97 años a la que ocuparon su casa en Colmenar Viejo (Madrid).

A pesar de denunciar la okupación de la vivienda a la hora y media de producirse...no lograron echar a los okupas porque presentaron ante la Guardia Civil un ticket de una pizza que habían consumido una semana antes. Y eso bastó. “Dijeron que no eran ladrones, que no eran okupas. Nosotros nunca llegamos a ver nada, ni siquiera en los juicios… les dijeron (a la Guardia Civil) que llevaban una semana cuando era mentira. Tres días habíamos estado nosotros en la vivienda. Es un sinvivir. Es una falta de credibilidad hacia los propietarios que no podemos imaginarnos el desamparo que tenemos ante esta lacra”.

Javier y sus familiares explicaron a las autoridades que dentro del inmueble había enseres personales y que era una vivienda a la que la familia acudía semanalmente: “Nada nos valió”.

La casa, explicaba esta víctima, ha sido ocupada en dos ocasiones. La primera vez fue una pareja de colombianos que se justificaron diciendo que no tenían lugar donde vivir, algo que la Policía desmintió. “Nos robaron todo lo que teníamos en la casa, la dejaron vacía y posteriormente, al cabo de un mes, vendieron la propiedad a dos familias. Eso nos dijeron los segundos okupas a los que pudimos echar”. La familia de Javier pudo recuperar la casa gracias a una empresa que desaloja viviendas ocupadas: “El estado de la casa era lamentable. No nos quedó nada más que una mesa y cuatro sillas. La vivienda estaba acondicionada totalmente, con la ropa de mi suegra y sus recuerdos. Habían roto cristales, la encimera de la cocina, las puertas de los muebles de cocina, habían sacado nuestros electrodomésticos y metido los suyos. Cambiaron la instalación eléctrica, pusieron antenas en todas las habitaciones…”. Se encontraron facturas de agua por valor de más de 2.000 euros, ya que los okupas llenaron una piscina con fugas a diario. Solo en limpieza, Javier pagó más de 2.500 euros.