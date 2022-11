Noelia, tras ser atacada por su novio: “Cuando salí, creí que tenía las tijeras clavadas en la cabeza"

“Me llamo Noelia Míguez. Mi novio acaba de acuchillarme. Me estoy muriendo. Me sangra mucho el cuello”.

Hay personas que tienen dos fechas de cumpleaños. Personas que nacen dos veces en vida. Noelia Míguez es una de ellas. Esta joven gallega trabaja como auxiliar de enfermería en una residencia. Ahora tiene 29 años pero, cuando tenía 22, su novio le asestó ocho puñaladas con unas tijeras mientras dormía. Era el verano de 2015. Su atacante, con el que llevaba tres años de relación y uno de convivencia, le infligió heridas de gravedad en el cuello, la cabeza, la garganta y el pecho. Previamente, había intentado asfixiarla. Solo paró de apuñalarla cuando dio por hecho que estaba muerta. Pero Noelia Míguez estaba viva, y está más viva que nunca siete años después. Tras el ataque, pasó dos meses ingresada en el hospital recuperándose de sus heridas físicas. Las otras heridas, las emocionales, cicatrizan peor. Seguramente a modo de terapia, Noelia ha escrito ‘8 señales, cuestión de vida o muerte’, un libro de la editorial ‘Meraki’, en el que relata los entresijos de la relación con la persona que intentó acabar con su vida y cómo se sale adelante tras vivir algo así: “No se olvida ni se supera. Aprendes a vivir con eso”. En alguna ocasión, Noelia confiesa que estos años ha tirado del humor para seguir adelante: “Es difícil y habrá gente que no lo pueda ni vaya a entender. Es algo que heredo de mi padre. Tenemos mucho sentido del humor, a veces incluso negro, y gracias a ello lo voy llevando mucho mejor”.

La relación de Noelia con su agresor comenzó cuando ella tenía 19 años: “Era el novio perfecto. Pero una vez que deja claro que él era el mejor del mundo, poco a poco empieza a mostrar la verdadera persona. Te va trabajando poco a poco psicológicamente”. Noelia pasó de ser una persona independiente a estar totalmente abducida por Juan, como se refiere a él en la ficción: “Él engañaba a todo el mundo. Era el amigo perfecto, el vecino perfecto”.

El 19 de junio de 2015 tuvo lugar el terrible suceso que casi costó la vida a esta joven gallega: “Ninguna mujer maltratada piensa que va a acabar muerta. Puedes imaginar muchas cosas, pero que te van a intentar matar no lo pensé nunca”. Juan intentó asfixiar a Noelia esa madrugada. Al no conseguirlo, la apuñaló hasta en ocho ocasiones con unas tijeras. Solo cesó cuando ella se hizo la muerta. Tras el ataque, la joven acudió a casa de su vecino, un hombre de 80 años llamado Jesús Varela: “Al principio no me reconoció. Tuve que convencerle de que era yo. Me dejó llamar al 112. Me decía: “Llama tú, que no veo los números”. Me salvó la vida”. Tras mes y medio de ingreso en el hospital, tocó lo más difícil: “Volver a la calle fue lo peor del mundo. Fue como salir de cero sin saber qué te vas a encontrar. Sin saber dónde está él (Juan en la ficción). No sabía si me estaba esperando, si me estaba aguardando por haber dicho la verdad". Años después, Noelia reconoce el nivel de abducción al que le había sometido su ex novio: "Yo lo que quería era volver con él, volver a casa como si nada. Que nadie me hablara mal de él”.

Han pasado siete años desde aquel momento y, en la presentación de su libro ‘8 señales, cuestión de vida o muerte’, Noelia hincó la rodilla y delante de 200 asistentes pidió matrimonio a su actual novio, Pablo Ferro: “Mi pareja lleva cinco años demostrándome que es un hombre de los pies a la cabeza. Me demuestra que antes de que nadie me quiera tengo que quererme a mí misma. Antes que novios, somos amigos. Mi segunda oportunidad, mi segundo amor, es el amor de verdad”.