Nacho Cano: “Malinche supera técnicamente a cualquier musical de Broadway”

Durante los últimos doce años de su vida, Nacho Cano ha tenido un proyecto en la cabeza: ‘Malinche’. Su trabajo más ambicioso hasta la fecha. El fundador del grupo ‘Mecano’ ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana y ha contado a Cristina que la capacidad técnica del espectáculo es tal que, pese a que lo intentaron, no se pudo estrenar en Broadway: “No cabía en ningún sitio”.

‘Malinche’ narra la historia de amor que surgió entre Hernán Cortes y la indígena que le acompañó como intérprete durante la conquista de México. Fue Modesto, el padre de Nacho Cano, el que contó a su hijo en su infancia esta particular historia de amor y mestizaje: “En ese momento yo no le hacía caso. Estaba en el rock and roll. Pero la historia estaba ahí. Cuando en 2010 me fue a Miami reconecté con esto”. Y con el runrún en la cabeza, se puso manos a la obra. Más de una década después, el sueño de Malinche es una realidad: “En la construcción de he tenido referencias mexicanas para caminar por un sendero correcto: la celebración del mestizaje”. A lo largo de este tiempo, Nacho Cano ha estado en contacto con expertos de varios ámbitos para asesorarse sobre la figura de esta mujer: “Malinche fue la mujer más importante en la construcción de América. América se construye a partir del encuentro entre dos culturas: Cortés y Malinche”. Un papel, el de Malinche, en un principio preparado para la cantante Chanel.

El músico ha recordado también con Cristina sus inicios en el mundo de la música. Un amor por este arte que le inculcó su padre que, a espaldas de su mujer, alentó la carrera musical de sus hijos, Nacho y José María: “Nos ayudaba en secreto. Compraba instrumentos, alquilaba locales de ensayo… Mi padre firmó mi primer contrato con la discográfica porque yo tenía 17 años”.

