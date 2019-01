¿"Muérdeme" o "La Venda"? En COPE elegimos a nuestra favorita para Eurovisión 2019

Tiempo de lectura: 1



Cristina López Schlichting ha dicho sobre "Muérdeme" de María - la favorita - que es muy pegadiza pero le parece que la letra es un poco "guarra". A la presentadora del programa le ha gustado más "La venda", interpretada por Miki. Una opinión que también ha compartido Javier Escartín: "No se parece a nada de lo que hemos llevado en otros años y tampoco a éxitos recientes del festival. Y eso siempre es importante porque en Eurovisión lo que triunfa un año no suele tener éxito en la siguiente edición". La apuesta de Famous, el ganador de "Operación Triunfo", ha pasado más inadvertida. "No la veo. Me parece una canción que ya he escuchado antes", ha dicho Cristina. En este sentido, Julia Varela ha dicho que ser "original" también suele tener premio en Eurovisión. "La clave" de Natalia tiene retazos del estilo de Rosalía, tan de moda ahora, y "Qué quieres que haga" de Julia convence por su tono aflamencado. "Es un tema que viene avalada por India Martínez, una de las artistas con más proyección de nuestra música ahora", ha recordado Javier Escartín.