Medina Azahara, en Fin de Semana: "El secreto es hacer buenas canciones y sobre todo tener gente que te sigue"

Desde hace algo más de 40 años, el nombre ‘Medina de Azahara’ no hace solo referencia a la magnífica ciudad árabe que, en el siglo X, mandó edificar el califa Abderramán III a las afueras de Córdoba…Antes de que la movida madrileña hiciera brinca y saltar a los jóvenes españoles de la década de los 80, nacía en Córdoba una banda de música que para muchos se convirtió en los representantes más populares del ‘rock andaluz’.

En 1979 ‘Medina Azahara’ publica su primer disco, con el mismo nombre… Han pasado 43 años desde ese comienzo. Ante eso, su vocalista, Manuel Martínez dice que "el secreto de permanecer, 43 años después, es hacer buenas canciones y tener gente que te sigue. Sin gente no eres nadie y nosotros es cierto que tenemos un regimiento de fans que nos sigue por todas partes y seguimos aquí por ellos”.

Este disco que no nos presentan, “Llegó el día”, también es un homenaje al grupo andaluz Triana. Este grupo fue una inspiración para Medina Azahara. “En aquel tiempo se intentaba hacer rock con raíces y Triana marcó esa fórmula mágica de saber mezclar la autenticidad, lo flamenco con el rock”. Sobre su estilo musical cuentan que han "tenido la suerte de recorrer sudamérica y Estados Unidos y la verdad es que no están acostumbrados a esta fusión de flamenco y rock y se quedan muy sorprendidos”

El vocalista, Manuel Martínez asegura que aunque a los rockeros se les asocia con un estilo de vida muy agitado y relacionado con las drogas y el alcohol, “nunca me he drogado ni he fumado. Incluso tampoco he bebido alcohol”. Algo que es bastante común en toda la banda: “Nosotros llevamos una vida relativamente saludable porque si no es imposible hacer 175 conciertos al año”.

Ya tienes disponible la reedición de este disco 'Llegó el día' con colabroaciones especiales y nuevos temas.