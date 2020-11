La madre de Cristina: “Vine a España para aprender castellano, esencial para el comercio internacionacional"

Un nuevo capítulo de Ingeborg Schlichting que esta semana nos va a hablar de turismo, de cómo a España empezó a llegar gente de todos los lugares y comenzamos a ser un icono mundial.

“Yo dejé mi familia, mi casa y mi patria para aprender el español, un idioma tan precioso” comenta la madre de Cristina. “Para el comercio en aquella época en Hamburgo era vital conocer el idioma, porque casi todo era con Sudamérica. El idioma es una cosa viva que siempre está en evolución, es un cuerpo vivo, y tantos millones que lo hablan, este idioma está salvado” aunque en Cataluña solo van a ser unos pocos niños, los que sus padres puedan pagarle la escuela privada, los que aprenderán el idioma español. “Aun con esto, en algún momento se darán cuenta de que no pueden ponerle pegas a esto”.

Recordábamos el momento en el que ella ya estaba casi dominando el castellano, trabajando en las líneas aéreas. “Yo había venido solo para un año, pero tenía un trabajo fijo y estaba muy contenta. Además conocí a tu padre, mi madre se presentó en primavera para ver qué pasaba y vio que no tenía remedio, que lo más seguro es que no iba a volver”.

“Mis padres nunca había viajado, después de la guerra se sorprendieron mucho al llegar aquí. Conocieron la gran industria nacional de España, o más bien cómo fue empezando” dice la madre de Cristina. “Yo trabajaba en el turismo, estaba muy bien organizado, todo iba sobre la marcha”.

“Fraga fue uno de los grandes impulsores de esto. En algunas cosas metería la pata, pero concretamente en el tema del turismo, la verdad que lo hizo muy bien” dice la madre de Cristina. “Era una España muy distinta, aunque yo todavía no hacía turismo en estos años porque mi tiempo libre lo aprovechaba para ir a España” cuenta Ingeborg. “Aunque sí conocí los mesones de Madrid, los espectáculos… Lo disfruté muchísimo. Tu padre me junto con su grupo de amigos y me encantaba” ha terminado la madre de Cristina.