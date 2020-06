La madre de Cristina: los dramas de la desnazificación de Alemania

Con motivo del 75 aniversario del final de la guerra mundial, buscamos toda la historia en la figura de Ingerborg nacida en 1937, para saber de primera mano cómo fue la guerra.

Respondiendo a una pregunta de los oyentes, Ingerborg Schlichting dice que lo cuenta todo desde el punto de vista de una niña: “vivíamos en una barriada nueva y casi no teníamos judíos en el barrio. Ellos vivían cerca de la sinagoga, el hospital judío o de los colegios. Mi madre tenía una amiga judía con la que pasaba las tardes para echarle una mano con sus hijos. Esta mujer y su hijo desaparecieron después de la guerra, tenían la casa bombardeada y no sabemos qué pasó con ellos. En mi barrio solo había un vecino al que le iban a deportar, cuando la policía subió a su piso, se pegó un tiro” cuenta Ingerborg.

Era habitual, una necesidad tremenda para no tener que atender a las autoridades: “en cuanto a estos amigos nuestros, mi madre intentó localizarla, pero nunca lo consiguió”.

Al final de la guerra hubo un proceso de desnazificación. “La gente de la GESTAPO iban derechos al campo de concentración y no los trataron con guantes de seda. Los ingleses convirtieron los campos nazis en campos para recluirles. No los mataban, pero les daban muy mal de comer. Les dejaban en un estado lamentable, sin ropa, sin calzado, con los pies muy hinchados. Conocimos a un señor que tenía un cargo alto en Hamburgo tuvo que ser rehabilitado porque no tuvo ningún delito de sangre”.

“yo lo vi todo desde el colegio. En clase no teníamos judíos, tenían sus propios espacios. En Hamburgo, cuando voy ahora para allá, se reconocen las zonas de judíos. Allí se ponen adoquines para ver quién ha fallecido y cuándo, y hay muchísimos”.

Ahora en Alemania se educa sobre esto, pero Ingerborg fue de las primeras. “Nosotros no podíamos hablar del tema, no sé si era orden de los aliados, pero nada. Solo se estudiaba hasta la primera guerra mundial. En el colegio nunca he tocado el tema, ni si quiera el periodo de entreguerras”.

