Los tres pasos que debes seguir para no boicotearte y mejorar tu autoestima según Marian Rojas

Seguro que alguna vez te ha pasado que, te miras al espejo, y no te gusta lo que ves. A veces, aunque te gusta lo que veas, cuando estás desempeñando un trabajo, sientes que no eres suficiente y que no estás a la altura de lo que se te pide. Ejemplos los hay para escribir un libro, y no será porque no se haya hecho. Y es que, los miedos, las inseguridades y los fantasmas que tenemos en torno a nosotros mismos, es una de las pocas cosas que son comunes a todos los seres humanos.

La autoestima, entonces, juega un papel importante, y a ella hay que alimentarla y cuidarla para que nuestras voces interiores, que tanto quieren sabotearnos a veces, no se salgan con la suya. En definitiva, tenemos que trabajar nuestra autoestima para así, poder tener relaciones mucho más satisfactorias sociales, con otras personas, y con nosotros mismos.