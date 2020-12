Los consejos del doctor Almeida para el dolor muscular por frío: "Los hace desaparecer"

Han bajado las temperaturas, es un hecho. Lo que también es un hecho y muchos creen que es un mito es que eso afecta a los huesos y a las articulaciones, especialmente a las rodillas ya que en ellas, cuando estamos de pie, depositamos el peso del cuerpo.

Pero, ¿realmente a qué se deben estos dolores? Tienen una explicación médica, y tratándose de eso no hay nadie mejor que Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, que ha estado en Fin de Semana con Cristina para ello: “A mí también me pasa, y eso es porque a partir de los 37 años empezamos a envejecer y envejecen nuestras articulaciones, no solo la piel. Y éstas van soportando el paso de los años y se resienten con el frío, sobre todo por cuatro pausas: cuando empezamos con el frío baja la temperatura y hay unos cambios de presión atmosférica, todo junto hace que nuestros músculos y tendemos se vayan contrayendo y afectan a las articulaciones y van tirando de ellas. También se han estudiado cómo cuando llega este frío el líquido sinovial, que está en las articulaciones y las lubrica, se va apelmazando y, por tanto, la lubricación no es como debería ser ni fluida”.

“Cuando tienes una artritis y algo acabado en ‘itis’ es una inflamación momentánea”, desvela Almeida, que continúa: “Por ejemplo, te doy una patada en la rodilla jugando al fútbol, es una inflamación aguda, y aquí hay que aplicar frío, siempre”. “Otra cosa es la artrosis, que determina un desgaste paulatino de la articulación, es decir, van pasando los años sobre ella, hay que aplicar calor”, sigue el director médico de COPE, “y otra cosita es cuando tienes una enfermedad reumática, sea cual sea, y ahí nuestro organismo está dañando nuestra articulación y, por eso, duele, al margen de que, cuando una articulación está dolorida, la musculatura que está alrededor se contrae para protegerla fuerte”.

Para mitigar el dolor o, directamente, hacerlo desaparecer, Almeida recomienda “el ejercicio” ya que es “fundamental” porque “mejora la circulación porque se fortalece la musculatura. La musculatura está ahí para proteger la articulación, y lo consigues con ejercicio. Un ejercicio normal, no una maratón, pero un par de consejos: cuando vayas a hacerlo, sobre todo en invierno, primero calienta para que esa articulación esté más laxa y preparada para el ejercicio, va a sufrir menos. Y segundo: elige una buena vestimenta, no vayas en manga corta si hace frío y llueve. Por último, el enfriamiento: cuando acabes, vuelve a estirar un poco para enfriar esa articulación y que no sufra”.

“También es muy importante tener una dieta equilibrada”, finaliza el doctor, “una dieta de temporada, con frutas, como naranjas, hortalizas, y todo esto proporciona antioxidantes que van a favorecer la creación del colágeno que van a proteger las articulaciones”.