Jordi Sabaté: “El Gobierno participa del genocidio de tantos con ELA que se suicidan por no tener ayudas”

Recordarás a Jordi Sabaté: le entrevistamos en Fin de Semana con Cristina hace unos meses porque es una persona con unas ganas de vivir infinitas. Con 23 años montó su primera empresa sin apenas dinero y sin tener ningún contacto. Tiempo después le llegó la ELA, enfermedad incurable y mortal y su pareja por entones le dejó tras 11 años de relación, además de tener que cerrar la empresa por estos problemas de salud.

Jordi lleva ya 7 años con ELA, está casado, tiene una sonrisa impertérrita y unas incansables ganas de vivir.

Y sin embargo él, a pesar de todo esto, no deja de clamar por su vida y de pedir que se regulen los cuidados paliativos en lugar de tanta eutanasia. Por cierto, en un tuit le recordó a Pedro Sánchez su promesa, hasta ahora incumplida, de regularlos.

Jordi, entiendo tu preocupación, la de personas enfermas de #ELA y otras enfermedades poco frecuentes. Me comprometo a seguir trabajando, desde el Gobierno y @sanidadgob, para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y de sus familias. Debemos escucharos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2020

El resultado de todo ello fue la nueva ley de eutanasia, pero de cuidados paliativos, hoy por hoy, nada.

Él impulsa la campaña #mueveundedoporlavida, cuyo objetivo, según ha explicado él mismo, tiene como objetivo «priorizar la ayuda para vivir antes que para morir». Quiere vivir y disfrutar de sus seres queridos mientras aún tenga tiempo. Pues bien, hace poco, apenas unas semanas, le han hecho una peligrosísima traqueostomía y su vida corre más peligro que nunca.

Jordi ha vuelto a Fin de Semana con Cristina, donde asegura que, “aunque aparentemente aparento estar como un toro, ya estoy en una etapa de la ELA un poco avanzada. Hace dos semanas que me han hecho traqueostomía y, como todo cambio en la vida, toca pasar por un proceso de adaptación, pero bueno, un calvo como yo se adapta rápido a todo, jajaja”.

Jordi ha lanzado una alerta sobre los gastos del ELA porque “si no fuera por la ayuda económica de unos familiares míos, ahora mismo estaría muerto con mi estado de salud. He tenido que contratar a cuatro auxiliares de enfermería para que me asistan 24 horas al día los 7 días a la semana y poder mantenerme con vida. Son más de 6.000 euros al mes y no recibo ninguna ayuda pública para mi asistencia vital. Esto es un delito contra la vida y terrorismo de Estado, yo lucho por los enfermos de ELA que quieren seguir viviendo y por no tener recursos económicos se ven obligados a morir, es terrorífico pero no voy a parar de luchar por el Derecho a la Vida hasta mi último aliento”.

Sabaté detalla que no solo “es verdad que otros enfermos de ELA se han dejado morir” sino que es “la realidad que vivimos los enfermos de ELA en España”: “Constantemente enfermos de ELA se ponen en contacto conmigo diciéndome que van a recurrir a la sedación o a la eutanasia por no poder afrontar el coste de la enfermedad. Hace unos días un compañero me envió un WhatsApp despidiéndose de mí y cuando pasan estas cosas me hierve la sangre. Me da tanta rabia e impotencia que me vienen ganas de meter en la cárcel a todos los responsables políticos que son partícipes de este genocidio. No hay derecho, son unos desalmados”.

Jordi no se quiere despedir sin antes expresar su mensaje: “Gracias por ayudarme a dar visibilidad a la situación que vivimos los enfermos de ELA en España. Me gustaría dar un mensaje a todos los oyentes, de esperanza, y que nadie tenga miedo a vivir. La vida es maravillosa, y lo digo yo, que soy calvo, y es muy duro, jajajaja. Besos y abrazos con mis pestañas, amigos”, termina el genio.