“India, paradójicamente, es la mayor productora de vacunas y ahora sufre un fuerte repunte de contagios”

Ha entrado en vigor la orden del Ministerio de Sanidad por la que todos los viajeros procedentes de la India deben guardar cuarentena de 10 días. Se quiere evitar la propagación del virus y de la nueva variante que está haciendo estragos en el país asiático que ha marcado un nuevo record de contagios: más de 380.000 en solo 24 horas. El número de fallecidos continúa cercano a los 3.500.

La situación en la India es dramática con casi 19 millones de contagios: se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia. Detrás de este auge del coronavirus está una nueva variante que parece más contagiosa y podría ser resistente a algunas vacunas y tratamientos según ha advertido la OMS.

Las imágenes que nos llegan estos días son aterradoras: piras funerarias en mitad de las calles, hospitales colapsados y miles de personas que huyen de las grandes ciudades.

La escasez de respiradores y de botellas de oxigeno agudiza aun más la situación que atraviesa la India. Nos acompaña en Fin de Semana con Cristina José Antonio Hoyos, cooperante y profesor de la Fundación Vicente Ferrer en la ciudad de Anantapur, quien asegura que piden “lo que necesitamos” porque “después de este repentino cambio que ha habido en las condiciones de vida en este país, la vida era casi normal, pero el cambio ha sido muy abrupto con 380.000 contagios diarios, ahora se necesita oxígeno y nosotros dependemos de un proveedor. Le llamábamos cada 15 días pero es que ahora le llamamos todos los días, por eso lanzamos una campaña desde España, ‘Oxígeno para India’, para adquirir un generador de oxígeno para nuestro hospital y ser independientes y dar servicio a todo el que lo necesite”.

José Antonio relata que “India es un país muy particular. Hay un shock cultural y el escenario es muy sorprendente, el sector informal de la economía supone el 90 %, es decir, de los 1.300 millones de personas el 90 % son tiendas, pequeños vendedores ambulantes, agricultores… y esto da lugar a una situación social que no permite un confinamiento radical porque entonces sería peor aún. Aquí no se piensa en a ver si llego a fin de mes sino en a ver qué como hoy”.

“La cremación al aire libre aquí es lo habitual, pero hemos pasado de algo recogido e íntimo a un método de control de la transmisión de la enfermedad”, explica Hoyos, que continúa que se hace “de manera controlada y con un número que ahora supera a los que se hacía antes. Ahora es masiva y descontrolada, y eso es una fuente de problemas de salud”.

Sobre la vacunación, el voluntario detalla que “la gente ha cambiado el miedo de sitio, antes era a la vacunación y ahora es a la enfermedad. Se da la circunstancia de que India es el mayor productor mundial de vacunas, es curioso, aunque también es cierto que hay mucho y de todo. El otro día leí que se administraron 3 millones de dosis en un día y que llevan administradas 150 millones de dosis, que son muchas pero en este país hay 1.3000 millones de habitantes, así que la vacunación es también un problema porque hay mucha gente”.

Ahora puede haber una mezcla de dos factores, “que la nueva mutación esté dando lugar a más muertes y que las medidas se han relajado”, explica José Antonio, que relata que “desde noviembre hasta ahora la vida ha sido muy normal, sin restricciones, con mucha laxitud… pero también he visto manifestaciones del sector agrícola durante muchos meses, festivales religiosos, etc., me imagino que de esas lluvias estos lodos”.

Él termina asegurando haber recibido la primera dosis ya que el programa de vacunación “se abrió para mayores de 45 años, sector en el que estoy yo, ahora estoy esperando a la segunda dosis. Estoy bien porque en el campus estamos en tranquilidad, pero en los hospitales y pueblos la situación es crítica. En todo caso soy cooperante, estoy aquí casi todo el año y, a pesar de la llamada al regreso por parte del Ministerio, mi trabajo está aquí y no tengo intención de volver”.