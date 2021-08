Helados con Óxido de Etileno “debemos estar absolutamente tranquilos”

Comerse un helado es, sin duda, un placer que nos podemos permitir siempre que lo situemos en sus límites razonables y no abusemos de ellos... En verano se convierte casi en un acontecimiento social con la familia y amigos pero, esta semana nos hemos llevado un pequeño susto al enterarnos de que han sido retirados del mercado algunos helados...

La dietista-nutricionista, tecnóloga de alimentos y autora del libro “Come Seguro Comiendo de Todo”, Beatriz Robles, ha explicado en Fin de Semana con Rosa Rosado que el problema es que “el aditivoE410 que es una goma de garrofín o algarroba, un producto que se utiliza como estabilizante en helados y se está viendo contaminado por el óxido de etileno, un plaguicida, es una sustancia clasificada como mutagénica, carcinogénica y tóxica para la reproducción” pero ha asegurado que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) del Ministerio de Consumo está muy pendiente de este asunto “los helados que están ahora a la venta no están contaminados porque ya están retirados, los que están ahora en el mercado no suponen ningún problema en absoluto”.

Beatriz ha recomendado consultar las listas públicas que han facilitado las marcas con lotes afectados para comprobar si poseemos en nuestro congelador algunos lotes anteriores a su retirada y la experta ha explicado que “se trata de una alerta que no supone ningún peligro grave ni inminente para los consumidores pero se ha estado haciendo una evaluación del riesgo desde la Comisión Europea y se ha optado por retirarlos del mercado”.

Por útlimo, ha aclarado que si has consumido un producto contaminado no debemos preocuparnos por ello, “el Óxido de Etileno aparece en cantidades mínimas... el problema de esta sustancia es el consumo continuado y a largo plazo. Como el consumo es muy puntual y de cantidades mínimas, no vamos a tener ningún problema. Además, ya están retirados del mercado. Debemos estar absolutamente tranquilos”.