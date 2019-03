Duran i Lleida: "Los últimos años de mi vida política han sido durísimos. Me insultan por la calle"

Tiempo de lectura: 2



Josep Antoni Duran i Lleida es uno de los muchos políticos catalanes a los que el procés se ha llevado por delante, representante de ese nacionalismo pactista que parece haber desaparecido en Cataluña.

Ahora, fuera del primer plano político, ha publicado un libro, 'El riesgo de la verdad', en el que repasa su trayectoria política desde el final del franquismo hasta el fracaso del procés. De la situación en Cataluña ha hablado en el 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting.

Duran i Lleida ha explicado cómo su posición contraria al independentismo le ha costado muchos disgustos: “Los tres últimos años de mi vida política fueron durísimos. Las cosas en Cataluña no están bien. Me insultan por la calle. Que un catalanista histórico como yo critique a los independentistas, les duele especialmente”.

El exdirigente de CiU cree que los líderes independentistas son incapaces de reconocer en público el fracaso del procés. “Los dirigentes no son capaces de decirle a la gente que se han equivocado. No se atreven a decir algo que la gente no quiera escuchar. La mayor parte de la gente piensa que el juicio es una farsa, que la independencia está a la vuelta de la esquina y que la república está proclamada”.

Unas dudas sobre el sistema de Justicia que Duran no comparte: “Si la Justicia no fuera independiente no se habría condenado al PP por la Gurtel”. Aunque no esté totalmente de acuerdo con la prisión preventiva aplicada a los políticos procesistas: “La prisión preventiva es discutible, pero se ha aplicado con Ignacio González, Zaplana, Sandro Rosell...”

El exlíder de Unió también ha criticado la propuesta de Miquel Iceta de "buscar una solución" si el 65% de los catalanes quisiera la independencia. “Iceta se equivocó con el indulto y ha vuelto a equivocarse. No creo que el PSOE esté dispuesto a celebrar un referéndum porque habría que cambiar la Constitución”. Una propuesta que, según recuerda Duran, no tiene cabida legal: “La autodeterminación no tiene un amparo legal en la Constitución española ni en la europea”.

Eso sí, para el político catalanista, tampoco un "155 largo" solucionaría el conflicto, algo que, recuerda, ha asegurado también el presidente de Societat Civil Catalana, Jose Ramon Bosch.

La solución, según Duran, tardará en llegar, pero será "dentro de la Constitución" y después de un referéndum que votarán los catalanes.