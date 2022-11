Dolores Redondo: “A veces, cuando voy a publicar una novela, me arrepiento de haberla escrito. Lo paso mal"

Hay cifras realmente vertiginosas. Como, por ejemplo, 3.000.000 de lectores. 38 editoriales de todo el mundo replicando tus novelas. Es, sin duda, el sueño de todo escritor. Acaba de llegar a las librerías la nueva novela de Dolores Redondo: ‘Esperando el diluvio’. Tras el éxito abrumador de la Trilogía del Baztán, llega una nueva historia ubicada en el Bilbao de los años 80: “He vuelto allí. Me encanta Bilbao. Tengo muchos amigos y mi cuadrilla para tomar vinos. Pero el Bilbao del que escribo ya no existe, afortunadamente. Es una novela negra en la que hay un inspector de policía escocés que persigue a un asesino en serie real, John Biblia (que de hecho hay probabilidades de que esté vivo). Ese Bilbao que he intentado retratar es a la vez maravilloso y tenebroso. La acción transcurre en los días previos a la Semana Grande de Bilbao de 1983”.

La escritora se alzó en 2016 con el Premio Planeta y, aunque es a todas luces una escritora consolidada, reconoce en Fin de Semana que los nervios ante un nuevo proyecto no han desaparecido: “Pienso en José Sacristán que dice que, cada vez que sale al escenario, le tiemblan las piernas. A mí también. Mientras escribo no lo pienso, pero cuando está la novela terminada y se aproxima la fecha de lanzarla y que deje de ser tuya y pase a ser de otros… me entra un vértigo tremendo. A veces me arrepiento de haberla escrito. Lo paso muy mal. Y el día en que se lanza la novela… pues es un alivio”.

La escritora contaba a Cristina que continúa viviendo en un pueblo de Navarra donde lleva una vida muy tranquila. Aunque las historias que cobran vida en sus libros distan de ello. Una vez más, Dolores Redondo engancha a sus lectores con la historia de un asesino en serie tal vez poco conocido en nuestro país pero muy temido en Reino Unido. Se trata de John Biblia, “un hombre que asesinó a sus víctimas en Glasgow entre los años 1968 y 1969. Conoció a las tres mujeres en la misma discoteca; en un plazo de año y medio las sedujo, se ofreció a llevarlas a casa. Se presentaba diciendo que se llamaba John. ¿Por qué ‘Biblia’? “Según algunos testigos citaba las Escrituras. Violó y estranguló a esas tres mujeres, abandonó sus cadáveres en la calle y dejó alrededor de los cuerpos los restos de sus bolsos. Dejó tampax, compresas alrededor de los cadáveres, porque las tres tenían la menstruación”. Pero fue tras el asesinato de su tercera víctima que se pierde el rastro de este joven que no había cumplido los 30 años: “Un asesino en serie si se detiene es o bien porque ha muerto, porque está en prisión o porque está en otro país”. Y es este el punto de partida de ‘Esperando el diluvio’: “¿Pudo venir John Biblia a Bilbao desde Glasgow?”.

Una vez más, fiel al estilo de la vasca, los paisajes vuelven a ser protagonistas de su novela, igual que sucediera en la Trilogía del Baztán. ¿Qué planes tiene Dolores Redondo con sus lectores? “Me siento como cuando presentaba ‘El Guardián invisible’. Me lanzo a un experimento literario. Os preparo una fiesta sorpresa y os tengo que llevar allí con los ojos cerrados. Estoy disfrutando muchísimo. Ya estoy con la otra obra”.

