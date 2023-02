Carmen Lomana revela lo que le dijo su marido tras uno de sus primeros encuentros con Ágatha Ruiz de la Prada

Si has mirado durante este fin de semana cómo se ha desarrollado la actualidad rosa de nuestro país, has tenido que toparte con ellas: Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Ambas mujeres mantienen un enfrentamiento duradero, porque viene de largo, y así lo han manifestado en las ocasiones que han tenido. Y aunque no sabemos muy bien dónde tiene su origen este conflicto, lo cierto es que se le ha ido echando más leña al fuego, hasta llegar a este fin de semana, en donde todo se ha recrudecido.