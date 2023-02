Carmen Lomana aclara la verdadera razón por la que Tamara Falcó pospone su boda: Nada que ver con la logística

Sin lugar a dudas, está siendo una de las noticias de este fin de semana. Y es que, después de muchas idas y venidas (especialmente en el Metaverso), Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido posponer su boda. Tenían previsto casarse el próximo 17 de junio en el Palacio de Rincón, pero, finalmente, no va a poder ser.

Los motivos que han dado, al menos en un principio, han sido de logística, ya que no conseguían cuadrar agendas, ni con la Iglesia, ni con el banquete, aunque han querido dejar muy claro que no tiene nada que ver con problemas sentimentales o crisis entre ellos. Sin embargo, Carmen Lomana conoce los verdaderos motivos por los que realmente esta mediática pareja no va a contraer matrimonio en la fecha esperada.