Anxo Varela sobre la cultura del tatuaje: "En Alemania esta cultura es mayor sobre todo en la gente joven"

Anxo Varela y Lúa Carballo llevan recorriendo Europa, desde hace cinco años, para tatuar. Esta pareja de Ourense lleva recorridos más de 128.000 kilómetros y poco a poco ha ido creciendo por el continente creando su red de contactos y de clientes. Para poder dedicarse al mundo de los tatuajes “no nos quedó más remedio que salir a vivir en la carretera y estar tatuando de aquí para allá”, ha explicado Anxo Varela en 'Fin de Semana'.

Este proyecto surgió cuando Anxo y Lúa terminaron la carrera y coincidió que en esta área no había muchos clientes. “En Ourense intentamos instaurarnos porque nosotros estudiamos en Santiago de Compostela. Los comienzos siempre son duros, no tatúas bien y aquí estilísticamente igual no era tan atractivo en ese momento. Además, la gente no tiene tanto dinero como en el norte de Europa”, ha destacado el tatuador.

Siendo Galicia el centro del proyecto, Anxo ha desvelado en 'Fin de Semana' que “la juventud tenemos que ir fuera a buscarnos la vida desde hace décadas”. Además, la pasión de esta pareja de tatuadores es viajar, aunque “preferiría viajar por ocio que no tatuando, pero igualmente me encanta y no lo cambiaría por nada en el mundo”, ha contado el artista.

“A veces la gente te habla como con un poco de envidia a bien, pero desde luego no saben la realidad que hay: las horas que trabajas, los kilómetros, la carretera, llegar a casa a las once de la noche y tener que dibujar para el día siguiente. Es complicado, pero yo me quedo con esto”, ha contado Anxo. Sin embargo, en cuanto al número de tatuajes que lleva, el tatuador ha revelado que “a los 30 y algo perdí la cuenta”, pero lo que si que recuerda es cómo inició su red de contactos: “La primera vez que viaje fue a Francia y Suiza. Allí hice unos contactos que me permitieron luego volver en un segundo viaje a Suiza. Aunque, la primera vez es un poco complicado porque llegas a una ciudad que no conoces a gente, pero en mi caso, ahora voy a Alemania y estoy lleno, y tatúo muchísimo”.

En cuanto a la cultura del tatuaje, Anxo ha aclarado que en España “hay cultura del tatuaje”, pero "en Alemania esta cultura es mayor sobre todo en la gente joven, que tiene más dinero”. Incluso ha ejemplificado esta situación contando que “si tienes que escoger entre ir a tomar algo o hacerte un tatuaje, probablemente elijas irte a tomar algo. En Alemania no tienen que elegir entre una cosa o la otra, ya que normalmente se pueden permitir las dos”.

Ahora bien, en cuanto al estilo de los tatuajes de Anxo, en estos últimos años no ha cambiado. “La gente viene a mi solo por el estilo que hago tatuando. Antes si que podía variar, incluso notaba que las temáticas cambiaban mucho dependiendo si iba a Suiza, que quizás al haber muchos grafiteros querían trenes. Aunque, en Hamburgo, que es una ciudad más tradicional, con el tatuaje y tatuaba un poco más a mi estilo que es más el tatuaje tradicional”, ha concluido el artista”.