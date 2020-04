Rodríguez Uribes, en COPE: "Entiendo el miedo de los futbolistas. Sanidad va a marcar el camino"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA AL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha dicho sobre la rectificación del Gobierno con el desconfinamiento de los niños que "se busca una fórmula de aliviar, una expresión de lo que estamos viviendo".



"El Gobierno ha reconsiderado el planteamiento inicial. Las soluciones no son fáciles. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, toma decisiones desde la prudencia. El mensaje era aliviar esta situación para las familias a través de las justificaciones habituales".



��️ @jmrdezuribes, Ministro de Cultura y Deporte, en @partidazocope



�� "El Gobierno ha reconsiderado el planteamiento de que los niños saliesen ante las consideraciones que se nos han hecho"



�� "La prioridad claramente es combatir el virus"



�� #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hIgvwZsAIr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 21, 2020



El ministro ha indicado, en El Partidazo de COPE, que ama el deporte y "lo sigo viendo con mirada de niño". "Realmente vivo en los dos ámbitos con vocación. Jugué al baloncesto, lo sigo mucho. Mi vocación deportiva es grande. Creo que los dos Ministerios están conectados".



Además, sobre la reunión entre el Consejo Superior de Deportes, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, Rodríguez Uribes ha destacado que "todo ha sido muy natural". "Rubiales y Tebas han puesto de su parte en poco tiempo. Lo del sábado fue un éxito. He llamado a Tebas y a Rubiales para darles la enhorabuena. Quiero poner en valor lo que han hecho".



El ministro de Cultura y Deporte entiende la preocupación de los futbolistas por las condiciones que se encontrarán cuando vuelvan a la actividad. "Sanidad va a marcar el camino. Tendremos que verlo con cuidado. Los primeros pasos tienen que ser de garantía. Hay una condición previa. Entiendo el temor del futbolista. Tenemos que garantizar las condiciones previas", ha comentado Rodríguez Uribes, en El Partidazo de COPE.



��️ @jmrdezuribes, Ministro de Cultura y Deporte, en @partidazocope



�� "Tanto Tebas como Rubiales han puesto de su parte para llegar a acuerdos"



�� "Todo va a depender de Sanidad"



⚽️ "Mi deseo es que haya fútbol cuanto antes y seguramente será puerta cerrada"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/j5LHJAXpNf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 21, 2020



Rodríguez Uribes desea que el 4 de mayo se produzca el regreso a los entrenamientos, pero "todo es muy complicado" y "depende de los acontecimientos". En este sentido, la práctica de hacer deporte individual "debe ser de las primeras cosas cuando lo permitan las autoridades sanitarias".



El ministro de Cultura y Deporte ha reiterado sobre el protocolo de LaLiga para el regreso a la competición que "toca ser conscientes de un Estado de Alarma. Cuando lleguemos al 9-10 de mayo veremos los datos de la situación". El ministro ha comentado que en caso de que vuelva el fútbol "en los pasos que hemos dado en la reunión CSD-LaLiga-RFEF- no está detallado el fútbol en abierto".



��️ @jmrdezuribes, Ministro de Cultura y Deporte, en @partidazocope



��️ ¿Estadios llenos? No sé cuándo podremos ver estadios con público, si lo supiera sería científico"



���� "Salir a correr será lo primero que podamos hacer cuando lo autoricen los sanitarios"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/lvx7DL4g6l — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 21, 2020

José Manuel Rodríguez Uribes ha afirmado, en El Partidazo de COPE, que la entrada de los aficionados a los estadios, "nadie lo sabe, pero el primer paso será sin espectadores". "Será lo que duré la primera fase. Si se controla estará más cerca de la normalidad. Podemos especular, pero no sería prudente".



Por último, Rodríguez Uribes no ha escondido su madridismo y ha reconocido que "no me disgustaría que Florentino fichara a Mbappé".