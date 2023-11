Lobato habla de su futuro tras el final de la temporada de Fórmula Uno: "Me estáis asustando"

El Gran Premio de Abu Dabi cerró una temporada que ha tenido poca emoción a la hora de determinar el nuevo campeón. Max Verstappen se ha paseado por la mayoría de los circuitos y ha conseguido un récord que se antoja muy difícil de superar por cualquier piloto en la historia. El piloto holandés ha conseguido diecinueve victorias en un total de veintitrés carreras (el Gran Premio de Emilia Romagna no se disputó).

Los únicos pilotos capaces de arrebatar el primer puesto al de Red Bull esta temporada han sido su compañero de equipo 'Checo' Pérez (GP de Arabia Saudí y Azerbayán) y el piloto español de Ferrari Carlos Sainz (GP de Singapur). Otro gran indicativo de que esta temporada ha sido un 'paseo' para Verstappen es la diferencia de punto con respecto al segundo clasificado. Max ha acumulado un total de 575 puntos (19 victorias y 21 podios) por los 285 de su compañero de equipo (2 victorias y 9 podios).

Max Verstappen celebra su 19ª victoria de la temporada | EFE

“Siempre lo quieres hacer mejor. No solo con victorias y campeonatos, pero será difícil”, afirmó Verstappen tras el Gran Premio de Abu Dabi. Además, el holandés indicó que ya están trabajando para tener "un coche competitivo" y así poder ganar su cuarto mundial consecutivo con la escudería austriaca.

EL APUNTE DE LEWIS HAMILTON SOBRE RED BULL

El piloto inglés no ha vivido una temporada plácida en este 2023. El heptacampeón del mundo ha sido tercero en la clasificación general, posición a la que no está acostumbrada. El piloto de Mercedes no ha conseguido ganar ninguna carrera y solo ha podido subirse al podio en 6 ocasiones.

Hamilton apuntó en el medio inglés Sky Sports que no ha sido una "temporada fácil" para Mercedes, pero ha remarcado que la superioridad de Red Bull ha sido apabullante desde verano y se mostró algo preocupado por las posibilidades del resto de escuderías frente a Red Bull: "No ha desarrollado el coche (actual) desde el mes de agosto. Eso es preocupante. Pero hemos aprendido mucho sobre el monoplaza y ahora depende del equipo saber lo que tienen que hacer. Veremos si podemos hacer algo o no".

FERNANDO ALONSO, ENCANTADO CON SU EQUIPO Y CON EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA

El piloto que se mostró satisfecho con la temporada y con los resultados obtenidos ha sido Fernando Alonso. El asturiano venía de unas temporadas muy complicadas y en las que no terminó de congeniar con sus equipos (Mclaren y Alpine) e incluso con sus compañeros de equipo: "Temporada de 10, desde el 2012 no recuerdo otra temporada como esta. Muy orgulloso, 12 meses atrás, quién me hubiese dicho que iba a estar hoy top 5 en el mundial”.

Lance Stroll y Fernando Alonso en el garaje de Aston Martin

Este año ha sido diferente y hemos visto al Fernando Alonso más colaborativo de los últimos años. Su relación con Aston Martin y Lance Stroll (compañero de equipo) ha sido inmejorable y se ha dejado ver en la pista. El máximo exponente de esta situación se dio en el Gran Premio de Azerbayán, cuando Alonso compartió la configuración de frenado con su compañero de equipo en plena carrera.

El asturiano ha sido cuarto en el mundial de pilotos y ha conseguido un total de 8 podios. La ansiada victoria 33 no ha sido posible esta temporada, pero cualquier aficionado de este deporte quiere estar convencido de que la próxima temporada llegará. El Gran Premio en el que Alonso pudo ganar su trigésima tercera carrera en la categoría reina fue en Mónaco, pero una mala gestión del equipo al no poner neumáticos de lluvia arrebató a Alonso la posibilidad de la ansiada victoria. El español ha asegurado que deben hacer muy bien las cosas para conseguir este objetivo: "Tenemos muchos deberes, entender bien el coche, hoy (GP de Abu Dhabi) luchamos con los AlphaTauri, eso no es suficiente para lograr ‘la 33’ ni nada parecido, hay que ponerse las pilas”.

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 28, 2023

Tras este final de temporada, solo queda una duda en el aire, ¿volverá Lobato a narrar la Fórmula Uno el año que viene? El narrador aseguró que su futuro todavía está en el aire, pero que le encantaría poder repetir el año que viene aunque las cosas no dependan exclusivamente de él.