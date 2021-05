Juanfran, en El Partidazo de COPE: "Los fantasmas de Lisboa y Milán siempre van a estar ahí"

Juanfran Torres ha visitado El Partidazo de COPE para anlizar la temporada del Atlético de Madrid, el título liguero en juego, el trueque Joao Félix - Griezmann y la situación de Saúl.

EL PARTIDO CONTRA OSASUNA

"Lo pasé mal me quedé sin voz. Cuando jugaba me lo tomaba más tranquilo, pero desde fuera se ve diferente. Los fantasmas de Lisboa y Milán siempre van a estar ahí. Tenemos el 100%, vamos a sufrir hasta el último minuto, pero ese sufrimiento lo llevamos para lo bueno y lo malo. Yo soy muy positivo".

RELACIÓN CON EL EQUIPO ACTUAL

"Mantengo relación con utilleros, Koke, Oblak, Savic... con todos los trabajadores, al míster no le quiero molestar que no le gusta hablar en estos momentos. Se mosquea o no te contesta en estas situaciones, no le gusta hablar"

"Es una semana seria en el Atleti. Estas semanas, el míster siempre trasmite tranquilidad. La gente sabe lo que se juega. La gente es responsable y sabemos el trabajo que teníamos que hacer".

¿ES MEJOR EL EQUIPO DE AHORA O EL DE ANTES?



"Es mejor el equipo de ahora. Digo que es mejor para que sientan el apoyo. Ellos no tienen que pensar en equipos de años atrás. Tienen que pensar que deben conseguir un título para el Atlético. Son jugadores diferentes, otro esquema, un míster más evolucionado, mejor, porque el míster mejora cada año. El vestuario sigue igual, muchas situaciones de nuestra gente, nuestro sello de identidad y que los atléticos están orgullosos".

"Los atléticos sienten que hay mejores jugadores, pero menos identidad. Los 5 o 6 años con nosotros se identificaron mucho con nosotros, veníamos de una época muy mala. La gente fue creciendo con nosotros. El barco ya está formado. Con este nuevo equipo no hay cicatrices. La gente prefiere ese equipo de 2013-14 por eso. La gente aún no tiene sentido de pertenencia con los jugadores".

"Para mí, el mejor de la temporada es Savic. Savic ha evolucionado muchísimo, es un líder, sabe interpretar l juego, si tuviese que destacar, Llorente también. Pero me quedo con Savic".

FUTURO DIRECTOR DEPORTIVO DEL ATLÉTICO

"Estoy para jugar, pero tengo ya en la cabeza el tema de ser director deportivo. Me estoy formando. Esta cerquita, pero llegará mi momento en el Atlético d Madrid".

TRUEQUE JOAO FÉLIX – GRIEZMANN

"No conozco a Joao, me hablan bien de él, lo peor es que le ha costado mucho la adaptación. A Antoine le conozco y es brutal. Con Joao tendría que estar y ver si es de los míos o no. Costando lo que costó, lo normal s que puedas perder la paciencia. Le mantendría, tiene que acostumbrarse, se le ve cualidades. Otra cosa es que él vea que no tiene futuro en el Atleti. Si de verdad quiere y siente el Atlético tiene que dar más, yo confío en él".

EL FUTURO DE SAÚL

"No sé si Saúl se va. Se lo mal que lo ha pasado, no sé si querrá para por so otra vez. Tengo dudas. Hay que reconocerle lo que ha hecho por el Atlético, es de los míos. Fernando estaba en nuestro vestuario y también iba más a su aire. Saúl es muy parecido a Fernando Torres".