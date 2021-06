Del Bosque, en COPE: "Raúl puede entrenar a cualquier equipo; ¿por qué no va a estar preparado?"

AUDIO - ENTREVISTA A VICENTE DEL BOSQUE, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El ex seleccionador español Vicente Del Bosque reconoció, en El Partidazo de COPE que "después de 18 años de mi salida del club, no tengo mucho que decir", sobre la carta que escribió Zinedine Zidane de despedida del Real Madrid. "Más que leer la carta esta mañana, he escuchado opiniones. Tendrá sus razones, pero me resulta imposible juzgar. Tenéis que ser vosotros y ellos aclarar cada posición".



Del Bosque se queda un Zidane que "ha representado muy bien al club". "Ha sido un buen entrenador y comunicador. Ha tenido arte ante los medios de comunicación. Ha ganado tres Ligas de Campeones y otros títulos importantes. Ha hecho un trabajo importante".





Figo y Del Bosque ven "capacitado" a Raúl para poder entrenar al Real Madrid "Deseo que así sea porque es mi amigo y un hermano, pero es una decisión del club", dijo Figo. Por su parte, Del Bosque: "Raúl puede entrenar perfectamente al Madrid desde ya". 31 may 2021 - 13:42





El exentrenador del Real Madrid "era un poco escéptico", pero no tenía claro lo que iba a hacer Zidane. "Cuando yo salí, me citaron y me fui para casa. Me despedí a la salmantina. Las salidas de un club son dolorosas, pero no creo que la gente salga tan mal del Real Madrid. Habrá casos. La salida de un club, en mi caso, fueron más de 30 años. Ese sentimiento de pertenencia a un club no me lo quita nadie. No creo que todo el mundo se haya ido mal".

El salmantino pondría al frente del banquillo madridista a una leyenda del club. "Su nombre empieza por 'R' y lleva acento en la 'ú'". "Voy a hablar siempre bien de Raúl. Tiene capacidad para entrenar a cualquier equipo. Está a la misma altura que cualquiera. ¿Por qué no va a estar preparado? Con mi familia siempre ha sido muy cariñoso", apuntó.



Y destacó el papel de Vinicius en el conjunto blanco. "Es un peligro permanente. Llegó muy joven y tiene que perfeccionar cosas. No me gusta dar sentencia, pero lo han utilizado bien".





Al ser preguntado por la Selección y las ausencias de los jugadores del Real Madrid en la lista de Luis Enrique, dijo. "Si lo ha considerado, es su decisión. Ahora mismo soy un fiel seguidor de la Selección. Tengo ese sentimiento de pertenencia. Le deseo lo mejor a Luis Enrique. Hay que ser optimistas. Es una Selección muy joven", manifestó.





Por último, recalcó que "Guardiola nos ha representado muy bien el mundo". "Hay que darle el mérito más allá de las manías que cogemos a las personas. Seguramente es por una cuestión política".