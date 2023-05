El elogio al "jugador más simpático de La Liga" de Juanma Castaño: "Es uno de los mejores futbolistas"

El Betis reforzó su puesto de Liga Europa con un triunfo por 3-1 ante el Rayo Vallecano. Una victoria que deja al conjunto de Pellegrini cerca de su objetivo para esta temporada. Los andaluces, además, siguen soñando con la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones que ocupa en estos momentos la Real Sociedad, de Imanol Alguacil.

Uno de los protagonistas del 3-1 ante el Rayo fue el delantero Borja Iglesias, que entró en la segunda parte sentenció el encuentro en el tiempo de descuento con el último tanto del partido.







En El Partidazo de COPE no perdimos la oportunidad de hablar con el goleador bético, contento por su gol número 13 esta temporada en LaLiga Santander. "Es mi gol número 13, pero no soy supersticioso", dijo mientras ya piensa en el derbi del próximo domingo en el Sánchez Pizjuán.

"Prefiero que el Sevilla no pase a la final de la Europa League. Me gusta que en el campo me piten y me aprieten, pero dentro de un ambiente respetuoso",añadió.

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, no dejó escapar la oportunidad de felicitar y elogiar a Borja Iglesias por su entrevista en El Partidazo de COPE. "Me alegro mucho de hablar contigo. Un abrazo. ¡¡Gracias, Panda!! Es uno de los jugadores más importantes de LaLiga y el jugador más simpático de LaLiga, yo creo, con mucha diferencia. Un tío normal, muy majo", destacó Juanma Castaño en el comienzo de El Partidazo de COPE de este lunes.





"Joaquín parece que no cumple años"

Uno de los que vive en una segunda juventud en el Betis es Joaquín Sánchez. El capitán bético, que pondrá fin a más de dos décadas como profesional cuando finalice la presente temporada, fue otro de los elogiados durante la entrevista en El Partidazo de COPE.

"Es el que más asistencias me ha dado. Está muy bien, parece que no cumple años. Cada día le digo que no se vaya", dijo un Borja Iglesias agradecido por otro pase de gol en la victoria de su equipo ante el Rayo Vallecano.