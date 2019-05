Tiempo de opinión en "El partidazo de COPE" ¿Jugará Ramos el próximo año en el Real Madrid?

Tiempo de lectura: 1



En el tiempo de tertulia del programa, Joseba Larrañaga, Siro López, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García y el propio Lama han valorado la noticia. Palomar cree que el Real Madrid tiene dos problemas. "Uno deportivo, porque perdería un central de primer nivel, y otro emotivo: dejaría salir a su capitán". En este sentido, Palomar no entiende que ningún capitán del Real Madrid acabe bien en el club y ha puesto los ejemplos de Casillas, Raúl y Hierro. "No sé qué pasa pero el que lleva el brazalete no termina de llevarse bien con Florentino". Por otro lado, ve difícil la exigencia de Ramos de que le otorguen la carta de libertad. "El Madrid querrá sacar dinero por un buen central. ¿Cuál es la solución? Que le suban el sueldo", ha señalado. En este sentido, Lama ha señalado que no cree que el conflicto se base en una cuestión de dinero y que el andaluz se siente muy bien pagado.

Siro López, más tajante, ha señalado que en el Madrid tienen que estar "los que quieren estar". "Si Ramos no está a gusto tiene que venir con una oferta y aquí paz y mañana gloria. Nunca he entendido los chantajes de los futbolistas", ha dicho. Además, ha confirmado que Florentino ha estado esta temporada cabreado en algunos momentos de la temporada con Ramos y que su relación es de "amor / odio". Luis García cree por su parte que se juntan dos toros bravos y que Ramos y Florentino nunca han tenido una relación espectacular. "El año pasado se va Cristiano, que es el gran referente en la parte de arriba, y ahora Ramos, que es el referente atrás. El problema más gordo lo tiene el Real Madrid", ha dicho.