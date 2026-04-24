Pedro Martín da los puntos en los que se estima la salvación en Primera División a falta de seis jornadas para que acabe LaLiga: "Puede ser necesario alguno más de los que se suponen"

La lucha por la permanencia en LaLiga está más reñida que nunca. Durante el programa 'El Partidazo de COPE', los colaboradores han destacado la intensidad con la que los equipos de la zona baja están compitiendo esta temporada. A diferencia de años anteriores, a estas alturas "no hay ningún requete descendido", lo que añade emoción a las últimas jornadas del campeonato.

El cálculo de la salvación

El analista Pedro Martín ha compartido su cálculo sobre los puntos que marcarán la salvación este año. Aunque su apuesta personal es que la permanencia se podría lograr con 41 puntos, ha lanzado una advertencia importante: "con 41 te salvas, pero igual no vale". Esta afirmación la basa en la competitividad actual y en precedentes históricos.

Con 41 te salvas, pero igual no vale"

Martín ha recordado la temporada 2010-2011, la última vez que un equipo en descenso tenía 33 puntos en esta misma jornada. En aquella ocasión, "el Deportivo bajó con 43 puntos". Por ello, y ante la situación de la tabla, el propio analista ha recomendado sumar más para asegurar la categoría: "yo llegaría a 42 o 43, por acaso", ha sentenciado.

Llegaría a 42 o 43, por acaso"

El motivo de este aumento en la cifra de la salvación, según Pedro Martín, es un cambio en la mentalidad de los equipos en las últimas jornadas. "El fútbol ha cambiado", ha explicado, argumentando que antes "muchos equipos se dejaban ir", mientras que ahora "hay un poco más de ambición" hasta el final.

La lucha por Europa, un factor añadido

Otro de los colaboradores, Fausto, ha introducido una variable más que puede endurecer la recta final para los equipos de abajo: la lucha por las plazas europeas. La posibilidad de que el quinto clasificado vaya a la Champions League no se decidirá hasta después de la final de la competición, que se juega una semana después de que acabe LaLiga.

Esta circunstancia, unida a la igualdad con Alemania por los puntos del ranking, podría obligar a equipos de la parte alta a "jugársela" en la última jornada. Esto afecta directamente a rivales de equipos implicados en el descenso, como el Celta, que se enfrenta al Sevilla en la jornada final, un equipo que podría estar jugándose una plaza europea hasta el último minuto.