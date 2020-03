Marcos Llorente, en Movistar: "No sabemos dónde está nuestro techo de sufrir y aguantar"

Marcos Llorente, protagonista del Atlético de Madrid, marcó dos goles en Anfield: "No sabemos dónde está nuestro techo de sufrir y aguantar. El equipo ha hecho un trabajo increíble, hemos defendido a muerte. El hecho de poder marcar y pasar a la siguiente eliminatoria es una sensación que no se puede describir. Me han dado todos la enhorabuena, estamos muy contentos y tenemos mucha fuerza para seguir", declaró en Movistar.