Josep Vives, en El Partidazo de COPE: "Ningún jugador del Barça nos ha pedido no jugar, ni lo contemplamos"

Josep Vives, portavoz del Barça, expuso en El Partidazo de COPE las medidas adoptadas por el club. Este martes, se confirmó que el Barça - Nápoles de Champions se jugará a puerta cerrada, por el coronavirus en España.

"Ningún jugador del Barça nos ha pedido no jugar. Nadie ha dicho que no quiera disputar un partido".

"Vamos a jugar a puerta cerrada, y lo vamos a hacer de todos los deportes profesionales, amateur y formativos".

"Ahora mismo, no tenemos noticia de que haya positivos. Los médicos del Barça testean constantemente en todos los sentidos a los jugadores. No me consta que estemos haciendo pruebas de coronavirus porque no hay ninguno que haya mostrado ninguna sintomatología. Los médicos tienen controlados a todos los jugadores al segundo, y no porque ahora tengamos este escenario".

"Estamos en una situación con muchas incógnitas. Es evidente que el comportamiento del virus despierta incógnitas, y somos profanos en la materia. Por eso tenemos que prevenir y proteger. Ponemos por delante la salud de todas las personas. Ahora mismo no tenemos en la mesa otro escenario que no sea el de los próximos quince días".