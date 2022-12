Alberola Rojas, en El Partidazo de COPE:"Mi motivación ha sido el arbitraje; tengo muchísimas ganas de volver"

Javier Alberola Rojas, árbitro del comité castellano-manchego que ya se ha recuperado de la operación a la que fue sometido tras la obstrucción de dos venas en la zona de la clavícula, habló en El Partidazo de COPE sobre el problema que ha tenido: "Fue un dolor en la zona del hombro, una vena se me paró y dejó de circular y el brazo se me congestionó. La suerte es que circuló hacia arriba y hacia el corazón, si hubiera sido al revés el escenario hubiera sido totalmente diferente. En cuanto noto los síntomas fuertes, yo me voy al hospital, cuando tengo el brazo más hinchado y esa rapidez me salvó porque el coágulo se podría haber movido sin la intervención de los médicos. La vena se obsturyó por algún movimiento y dijo "hasta aquí". La causa es por algo morfológico, por tener una costilla de más, y me la han quitado, se ha limpiado todo y ya está".

El árbitro español le dejó claro a Juanma Castaño las ganas que tiene de vover a pitar: "Pito ya la semana que viene un partido de Copa del Rey y luego ya LaLiga en fin de año, y con muchísimas ganas. Te tienes que enganchar a alguna motivación y eso ha sido el fútbol y el arbitraje. Tengo muchisimas ganas de volver a la competición. DGanas, de 0 a 100, 100".