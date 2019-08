Miguel Ángel, sacerdote : "Una persona que siente miedo sin fe se acaba hundiendo"

Hoy en El Espejo hablamos con Miguel Ángel Ruiz Espínola quien desde septiembre formará parte del equipo del Palacio Apostólico en la Secretaría de Estado. En los micrófinos de la Cadena COPE ha afirmado que "como muchas cosas en mi vida, esto ha sido una verdadera sorpresa".

Miguel nos ha contado que ya está trabajando de cara al próximo año en la parroquia; "de echo habiamos creado un grupo litúrgico nuevo para cuando arranquemos en septiembre", pero al día siguiente recibe un correo de su superior "y me dice que me prepare, que haga las maletas porque ha llegado una petición de la Secretatría de Estado y no podemos decir que no".

Hasta ahora el P. Miguel era párroco de la casa salesiana de Algeciras, ha sido, en el último año, párroco de San Isidro y Director Espiritual de la Cofradía Salesiana de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza.

En El Espejo, Miguel ha reconocido que desde pequeño siempre quiso ser sacerdote, ha recordado que desde los 12 años "quería ser misionero mundial, sobre todo de Asia", una idea que le ha llevado a recorrer diferentes países pasando por África.

Compartiendo su experiencia en Pakistán, ha asegurado que la vida de un cristiano en este país "no es nada fácil, porque viene marcada por la decisión de elegir un nombre a un bebé recien nacido. Cuando a un bebé se le pone un nombre cristiano típico: Pedro, Juan, Santiago, etc... de alguna manera esta persona ya va estar marcada en el futuro a la hora de encontrar trabajo, moverse en la sociedad..."

El recién nombrado Secretario de Estado en el Vaticano, ha reconocido que el miedo en Pakistán está muy presente: "Pasas miedo cuando te encuentras con situaciones que escapan de tu control, decir que no se pasa miedo sería un pavonearse absurdo. Los salesianos pasamos miedo cuando vemos cómo sufre la juventud y no podemos hacer nada, pasas miedo cuando ves que se queman las casas de los cristianos sencillamente por ser cristianos".

Pero aún así el sacerdote ha asegurado que es "un miedo desafiante, es decir, un miedo que no te frena sino que te anima a seguir trabajando y sobre todo fortalece tu fe. Una persona que siente miedo sin fe se acaba hundiendo. La fe te permite dar este paso y decir: señor hasta aquí puedo, ahora toma Tú el control "; ha matizado.

Finalmente el P. Miguel Ángel Ruiz ha reconocido estar muy feliz y contento con esta nueva aventura que le llevará al Vaticano y además ha afirmado que "he cumplido muchos de los sueños que tenía de pequeño y me siento satisfecho con mi vida como sacerdote, como salesiano y como misionero".