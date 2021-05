La iniciativa de una joven parroquia de la periferia de Madrid por los más necesitados

Santa María de Nazaret es una parroquia joven en el barrio madrileño del Ensanche de Vallecas, tan joven que aún no ha podido levantar su templo, pero eso no significa que no tenga mucha vida, con numerosas iniciativas pastorales y sociales. Como en tantas parroquias, durante el confinamiento fueron aumentando las llamadas pidiendo ayuda. Se trataba de personas con problemas económicos puntuales que no podían acceder al crédito de las entidades financieras, y que necesitaban una mano para superar el bache. El párroco, Fulgencio Espa, puso entonces en marcha un programa de microcréditos con la ayuda de Cáritas Diocesana de Madrid, que ha puesto 20.000 euros a fondo perdido.

El objetivo es prestar dinero a personas a las que nadie prestaría, y ofrecer un acompañamiento que se materializa en ayudar en las gestiones, a elaborar currículum, en la búsqueda de empleo o en la preparación de una entrevista de trabajo. De ello se encarga un grupo de voluntarios asesores, cuya tarea no es vigilar ni auditar, sino acompañar. La casuística de los beneficiarios es diversa. Los hay que han pedido dinero para comprar una bicicleta eléctrica para trabajar en una plataforma de reparto; para sobrevivir unos meses –el caso de una mujer venezolana– hasta homologar el título de Medicina y poder trabajar, o mientras no cobraban el ERTE.

En Alfa y Omega ha contado su caso Angie Giraldo, una colombiana de 26 años que lleva dos y medio en España, y participa en el grupo de jóvenes de la parroquia. Pidió dinero para cancelar un crédito que tenía en su país a un interés altísimo y que estaba limitando su capacidad económica en España. De este modo, ha dejado de pagar intereses y cuenta con más recursos para pagar sus estudios universitarios, mientras trabaja en el sector de la limpieza y el cuidado de niños.

Estos microcréditos no son ayudas a fondo perdido, sino que hay que devolverlas, así se favorece que las personas construyan su vida de forma sostenible. Se prestan cantidades entre 700 y 2.000 euros, con un periodo de carencia de seis meses y a pagar en doce, aunque si se retrasan en alguna cuota o pagan menos no se tiene en cuenta. En la parroquia calculan que, con un 10 % de morosidad, los 20.000 euros aportados por Cáritas durarán diez años. Y a punto de cumplir un año la experiencia, ya se han beneficiado 15 personas.