Casado, en COPE: "Cuando lleguemos al Gobierno suprimiremos el ministerio de Consumo"

Tras las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón en un diario británico sobre las macrogranjas y la peor calidad de sus productos, el presidente del PP, Pablo Casado ha adelantado este sábado en el programa de COPE, 'Agropopular' que cuando su formación llegue al gobierno 'suprimirá' el ministerio de Consumo, pasando sus competencias al ministerio de Agricultura y "sin interferencias para el titular de esa cartera".

En este sentido, el líder del PP ha tachado de "inaceptables" las palabras de Garzón por lo que ha pedido que se “retracte, pida disculpas a los ganaderos y dimita y si no que Sánchez lo cese”.

Sánchez, solo cesa a ministros socialistas pero no a los ministros de Unidas Podemos porque "no gobierna sobre ellos"

En su opinión, la reacción del presidente del Gobierno y de los miembros del Ejecutivo es de “plena complicidad porque cuando un presidente del Gobierno manda y es fuerte y un ministro se equivoca, lo cesa". Lo que sucede, ha señalado "es que Sánchez no puede echar a los ministros de Podemos porque no gobierna sobre ellos”. "Hay dos gobiernos uno lo lidera Yolanda Díaz, la que decía que los agricultores eran esclavistas y otro de Pedro Sánchez, el que ha mandado una estrategia 2050 que dice que tenemos que comer menos carne”.

Casado ha mostrado su 'apoyo' "a todos los ganaderos" y ha pedido "la reprobación del ministro Garzón y una campaña internacional de apoyo a la calidad de la carne española, que es la mejor del mundo". Además, ha querido reivindicar la carne española como "la mejor del mundo", frente a otras como la carne argentina, que "puede tener más marketing".

La relación con Isabel Díaz Ayuso es absolutamente buena



Por otro lado considera que con esta polémica Podemos, "está satisfecho". "Está consiguiendo que la gente vea la carne como algo nocivo, lo cual es tremendo en el país del mundo después de Japón con más longevidad":













FONDOS EUROPEOS

Sobre el reparto de los fondos europeos, el presidente del PP ha señalado que hace dos años propusieron una agencia independiente para gestionar los fondos europeos, pero "Sánchez ha preferido repartir a dedo las ayudas y eso lo que se está viendo en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y, por eso, las autonomías del PP irán al Supremo".

El líder de la oposición sostiene que la única ventanilla para acceder a estos recursos es la del Palacio de la Moncloa y que por ello "sólo acceden los lobby" y ha reclamado que las ayudas europeas se utilicen para la transformación medioambiental de la ganadería o para infraestructuras de agua.

REFERÉNDUM EN CATALUÑA

En cuanto al nuevo frente abierto por Podemos, tras el respaldo de nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, Casado ha dejado claro que "cuando un ministro dice que tiene que haber un referéndum por la independencia en España y Sánchez no dice nada, está otorgando. A mí me hace eso un ministro y al día siguiente está en la calle".

Por eso ha pedido a Sánchez "que diga hoy mismo que no va a haber referéndum, que no va a haber mesa por la independencia y que tiene que romper con Esquerra Republicana no solo en los pactos en el gobierno, sino también en las cuarenta insituaciones en las que gobiernan juntos".













CASADO - AYUSO

Pablo Casado ha dejado claro que su relación con la presidenta es “absolutamente buena”. “Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid con los fondos europeos, la bajada de impuestos y el sector primario. Ningún presidente madrileño había hablado tanto de la agricultura y de la ganadería”.

También ha 'agradecido' el “apoyo de Isabel Díaz Ayuso a nuestra postura en la reforma laboral”, situación que preocupa al sector primario. “Cuando hay temporalidad en un sector en el que depende de la vendimia, de la campaña o del pico de recogida, tiene que haber una temporalidad que no significa que tenga que ser precariedad, para esto está a ley”.

REFORMA LABORAL

¿Van a apoyar la reforma laboral? "No", ha respondido tajante el líder popular. "Nuestra reforma laboral es mantener la que había, flexibilizarla y rechazar la contrarreforma laboral".

Casado ha expresado además su rechazo a la nueva Política Agrícola Común (PAC) porque a su juicio supone "pérdidas de millones de euros en ayudas necesarias" y para el mundo rural propone usar los fondos para los cambios medioambientales en la ganadería, por ejemplo para la producción de biocombustibles, o para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

En su opinión, “no es la PAC que necesitan los agricultores y ganaderos en España”. A su juicio “tiene que seguir habiendo un mantenimiento de la renta agrari y en el apartado medioambiental no puede ser los paganos de la descarbonización sean los agricultores y los ganaderos”.

También aboga el PP por una fiscalidad diferenciada, blindar por ley los consultorios, las escuelas con pocos alumnos o el transporte público deficitario.