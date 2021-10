El PSOE asegura que no obstaculizará información de los viajes privados de Pedro Sánchez

El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha asegurado este lunes que el Gobierno no tiene ninguna intención de "obstaculizar" cuanta información se le requiera en el ámbito de la movilidad o el transporte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así ha respondido al ser preguntado por la sentencia de la Audiencia Nacional que avala una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la que se ordenaba al Gobierno atender una solicitud de información sobre los viajes de carácter privado realizados por Sánchez, entre enero y mayo de 2019 con medios oficiales.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gómez ha dicho entender la "preocupación" y el "propósito" de conseguir esa información pero ha insistido en que el Gobierno ha dado "todos los pasos" en materia de transparencia "siempre bajo el paraguas y los parámetros de la ley".

"(El Gobierno) se ampara en el ámbito estrictamente de la cobertura de la ley y la transparencia. Siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así", ha insistido el dirigente socialista.

Lo del PSOE es irónico"

A este asunto se ha referido también la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pero en su caso para denunciar que desde el PSOE esté acusando al presidente de su partido, Pablo Casado, de "desinformar" cuando advierte de que España está "en quiebra" teniendo en cuenta precisamente el fallo de la Audiencia Nacional.





"Es cuanto menos irónico que el PSOE, que no practica la transparencia, venga a dar lecciones de desinformación a otros", sobre todo, ha dicho Gamarra, cuando está al frente de un Gobierno que "ha querido controlar la información en el país" y determinar la que es buena de la que no en función de si les favorece o no.