Herrera avisa de las maniobras del Gobierno para evitar rendir cuentas sobre el coronavirus

El coronavirus y las maniobras del Gobierno para evitar rendir cuentas de su gestión han centrado la actualidad política en este jueves en COPE. Así lo reflejaba Carlos Herrera en su editorial del día, en el que explicaba los movimientos de Pedro Sánchez para evitar responder a la oposición y a los medios de comunicación.

Herrera reflexiona sobre la labor del Gobierno

En su monólogo en 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ponía el acento sobre estos intentos del Gobierno de esquivar el escrutinio de la opinión pública:

"Pero miren yo les hago un repaso a las decisiones arbitrarias de este gobierno: se aprueba el parón completo de la actividad sin avisar a empresarios, a quiénes se les había garantizado que esa medida no se iba a tomar, luego se les insulta, se les convierte en personajes sospechoso, se ignora a la oposición, incluidoel PNV, se cercena el control parlamentario haciendo Meritxell Batet de defensa escoba, es decir, defendiendo los intereses del gobierno no de la camara que preside y ahora mismo en el Parlamento no se debate ni se fiscaliza la acción de este gobierno, se le quita el dinero de fondos de empleo las comunidades autónomas, se limita el derecho de periodistas a la información, se filtran, se sesgan las preguntas, homilías bolivarianas del fin de semana de Aló Presidente, la manipulación en algunos rincones de Televisión Española, ayudas selectivas a televisiones…".

Los profesionales en pie de guerra contra el Gobierno

Las críticas hacia el Gobierno llegan también desde los colectivos profesionales más perjudicados por la crisis del coronavirus. Además de los autonómos, indignados porque se les ha cobrado la cuota de marzo, se suman las denuncias de funcionarios y guardias civiles a los ministros Illa y Grande-Marlaska por homicidio imprudente.

A todo ello se suma la protesta de los profesionales de los medios de comunicación por la censura de preguntas en las ruedas de prensa de los miembros del Gobierno en Moncloa.

El peor dato de paro en un mes

Los datos de paro confirman la situación de extrema gravedad que vive España. El número de parados ha aumentado en 302.265 y vuelve a superar los 3,5 millones (en concreto 3.548.312, la cifra más alta desde abril de 2017) pero lo más grave sin duda es el dato de la afiliación a la Seguridad Social. Literalmente se ha hundido. El saldo del último día refleja que el sistema ha perdido 833.979 ocupados, lo que deja el total en 18.445.436. La caída se ha cebado sobre todo en los contratos temporales. Lo peor es que todo indica que abril puede ser todavía peor.

Sanidad reconoce el descontrol en las cifras de la epidemia

El Ministerio de Sanidad y las comunidades están haciendo "muchísimo esfuerzo" por dar datos individualizados de los ingresos en las UCI, ya que unas autonomías comunican cifras acumuladas y otras ofrecen la radiografía del día anterior, lo que influye en la información sobre la evolución de estos ingresos.

"Los datos que nos han dado ayer y en días pasados no son uniformes en el sentido de que unas están reflejando los acumulados hasta el día de la notificación y otras señalan casos que había en el día de ayer", ha explicado la doctora María José Sierra, quien ha respondido que una de las que dan la panorámica de la tarde anterior es Madrid.

Pablo Casado propone un complemento económico para los sanitarios

El líder de la oposición, Pablo Casado, ha propuesto este jueves un complemento retributivo para los sanitarios​ y el cobro del sueldo bruto para el resto de trabajadores de los sectores considerados esenciales, durante el estado de alarma por el COVID-19.

"Está muy bien que les aplaudamos todos los días a las ocho de la noche en el balcón, pero tienen que tener a las ocho de la mañana la protección para no jugarse la vida y tienen que tener una remuneración extra en su sueldo".

