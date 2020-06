La defensa de García-Page a Felipe González en COPE, lo más destacado de la mañana política

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' este viernes, donde ha defendido la figura del expresidente del Gobierno, Felipe González.

Page elogia a Felipe González en 'Herrera en COPE'

"La envidia es muy mala y muchos de los que atacan desde la clave política a Felipe o no le defienden en el fondo es que desde niños llevan soñando con ser lo que fue Felipe González", ha señalado Page. No obstante, ha dicho que la responsabilidad de Pedro Sánchez, que no ha cerrado filas en torno a su antecesor, es otra. "Bastante le toca con gobernar en una situación tan inestable", ha subrayado.

El presidente autonómico ha apelado a la minoría del PSOE en el Gobierno, y ha dicho que si su secretario general hubiera gobernado con Cs "tendría que necesitar menos orfidal para dormir". Además, ha dicho que muchos miembros del Gobierno "no saben ni dónde está Almagro".

Emiliano García-Page ha expresado que en las Conferencias de Presidentes que han tenido lugar durante el estado de alarma ha apreciado "un tono constructivo" entre los diferentes líderes territoriales. "Todos los presidentes nos llamábamos a nosotros mismos presidentes de autonomías. Todos. Y en un trato de igual a igual", ha señalado incidiendo en los presidentes de Cataluña y del País Vasco.

Detenido el hombre que aparece en un vídeo disparando a las fotos de Sánchez e Iglesias

La Guardia Civil ha detenido este viernes al exmilitar que había sido identificado como el presunto autor de los disparos a fotos de miembros del Gobierno. El arrestado se encuentra en dependencias de la Comandancia de Málaga.

La Policía Nacional había identificado al autor de los disparos, remitiendo las indagaciones a la Fiscalía. Fuentes de este Cuerpo habían adelantado que se trata de un taxista y que se indagaba por su presunta relación con movimientos de extrema derecha.

La investigación se centró sobre este hombre tras localizar en un polígono de Málaga la armería deportiva donde se grabó el vídeo difundido en redes sociales y en el que se aprecia a individuo junto a otros disparando a fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros.

Vídeo

Herrera explica su opinión sobre el vídeo

En su monólogo de este viernes, el comunicador ha explicado su opinión sobre el vídeo:

"Y miren, hoy es el comentario en muchos medios de comunicación un vídeo de un sujeto, es un vídeo desagradable, un sujeto que, desde luego, es el eslabón perdido, disparando con sonrisas a fotografías de Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Estos dementes que lo hacen en un campo de tiro. Lo graba y lo sube a internet riéndose. Ni eso es una amenaza de muerte ni nada parecido. Ya esta el líder de Podemos subiendo tweets diciendo amenazas de muerte de un comando al Gobierno mientras tanto yo sigo haciendo justicia social. Pero eso incita a la violencia y, además, es de muy mal gusto, con lo cual, la Abogacía del Estado tiene que investigar a este tío pillarlo y, en consecuencia, multarle con lo que haya que multarle porque es un perfecto imbécil, pero ojito, vamos a decirlo todo.

En España hemos visto encapuchados quemando fotos del Rey, a raperos desear la muerte de guardias civiles, a actuales ministros diciendo 'los Borbones a los tuiburones', dianas con la cara de Casado, monigotes de Abascal colgado en un árbol, escaraches muy violentos y este, que se hace ahora la víctima diciendo que hace justicia social, ha jaleado, ha aprobado, ha participado en todo eso. Animaba a hacer caceroladas contra el Rey como vicepresidente del Gobierno. Y eso también es violentar la sociedad".

El Gobierno actualiza por fin los datos de fallecidos

El Ministerio de Sanidad ha actualizado la cifra de fallecidos con coronavirus que permanecía congelada desde hace 12 días con otras 1.177 muertes más, con lo que el total asciende a 28.313 desde el inicio de la pandemia.

Lo ha hecho después de que las comunidades han validado los datos de los casos de forma individualizada a falta de incluir el número de defunciones producidas en las últimas 24 horas que proporcionará en la estadística que el Ministerio facilita cada tarde, ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

