Falco: Rock Me Amadeus

Nuestro portagonista de hoy nació en 1957,en Viena, Austria. Es Johann Hans Hölzel, conocido como Falco, en homenaje al esquiador Falko Weißpflog. A los 5 años, ya es un niño prodigio, con oído absoluto. En 1981 triunfa con "Der Kommissar", uno de los primeros raps en alemán y un hit europeo. En 1985 se supera con, "Rock Me Amadeus", del álbum Falco 3. La única canción en alemán que ha alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100 de EE.UU. Vendió millones de discos, pero luchó con adicciones y problemas personales. En 1998, muere trágicamente a los 40 años en un accidente de coche, en República Dominicana, con alcohol y drogas en sangre. Falco sigue siendo el artista austriaco más exitoso a nivel internacional y un ícono del pop ochentero.

Falco, cuyo nombre real era Johann Hans Hölzel, fue un músico austriaco. Falleció en 1998 a los 40 años. Es considerado el artista austriaco más exitoso de la historia, con más de 20 millones de álbumes y 40 millones de singles vendidos. A Los 4 años le compraron un piano, audicionó para la Academia de Música de Viena a los 5 y entró al Conservatorio a los 16. En los 70-80, empezó en la escena new wave y punk de Viena. Eligió el apodo artístico de Falco, en homenaje directo al esquiador de salto de esquí de Alemania Oriental Falko Weißpflog (un deportista muy famoso en esa época). Su gran primer éxito llegó en 1981 con "Der Kommissar", un rap en alemán con toques de funk y reggae con el que llegó al Nº1 en varios países europeos. Fue uno de los primeros raps en alemán y abrió camino para el género en Europa. Pero el megaéxito mundial fue "Rock Me Amadeus" en 1985 (del álbum Falco 3). Es la única canción en alemán que ha llegado al #1 en el Billboard Hot 100 de EE.UU. (estuvo 3 semanas en el top). Mezcla rap, pop, rock y elementos clásicos, con ese videoclip icónico de Falco vestido de Mozart en plan punk. La canción está inspirada en la película Amadeus (1984) de Milos Forman, que retrataba a Mozart como un tipo carismático, irreverente y polémico (no como el santo de las películas clásicas).

Tristemente, su vida fue complicada: luchó con adicciones (alcohol, cocaína), problemas personales (matrimonio corto, una hija que resultó no ser suya biológicamente). Murió en un accidente de coche en República Dominicana: chocó contra un bus; tenía alcohol, cocaína y THC en sangre.