Laura, experta en diseño: "Puedes decorar sin sobrecargar si pones los mismos detalles de tres en tres; al entrar en un salón tiene que haber sensación de amplitud"

Vista de alguno de los objetos que forman parte de la plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida Casa Decor 2026

El salón es, para muchas familias, el corazón del hogar. Es el lugar donde recibir invitados, relajarse o pasar tiempo en familia. Sin embargo, no todos los salones son iguales y su decoración es clave para que sea un espacio cómodo y práctico. La periodista especializada en arquitectura y diseño, Laura Arranz, ha explicado en COPE Cool algunas de las claves para sacarle el máximo partido sin perder de vista las tendencias.

Arranz señala que lo primero es pensar en el uso que se le va a dar a la estancia. "El salón es como una casa en miniatura", afirma, y los usos "son los que nos van a marcar la forma de decorarlo y de organizarlo".

Por ejemplo, si hay niños, recomienda dejar una zona central amplia para que todos puedan convivir y usar muebles auxiliares donde puedan guardar sus juguetes.

Si se teletrabaja, se puede adaptar un pequeño escritorio que permita mantener el orden.

Claves para ganar espacio y amplitud

Una de las reglas principales que expone la experta es la de utilizar las paredes "para apoyar todos los muebles y los elementos más voluminosos", desaconsejando los muebles que dividen espacios para maximizar la sensación de amplitud.

Según Arranz, crear rincones íntimos en las esquinas, como una butaca de lectura, es una gran opción. Lo más importante es la primera impresión al acceder a la estancia.

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Al entrar en un salón tiene que haber sensación de amplitud" Laura Arranz Experta en interiorismo

Para conseguir que el salón parezca más grande, Arranz propone varios trucos. Uno de ellos es la "prueba de los tres tercios", que consiste en dividir mentalmente el salón en tres y comprobar si todos los muebles caben en uno de esos tercios.

Si no es así, "es que quizás tengas piezas de las que necesitamos". Otro consejo es el "efecto antiescala", que consiste en pintar paredes, rodapiés y puertas del mismo color para dar una mayor sensación de amplitud.

Conectar el salón con el exterior mediante plantas cerca de una ventana también ayuda a ampliar visualmente el espacio. Además, la experta subraya la importancia de mantener el espacio central libre, sustituyendo las mesas de centro por elementos más versátiles como pufs tapizados con almacenaje.

El uso de suelos continuos, como el microcemento, y de espejos y cuadros XL son otras de las soluciones que ayudan a que la estancia parezca mucho mayor.

Detalles que marcan la diferencia

La optimización de cada metro cuadrado es fundamental. Citando a los arquitectos de MinimoPro, Arranz recomienda no dejar más de 80 centímetros entre mueble y mueble, el espacio justo para pasar cómodamente.

Un truco para ganar un metro cuadrado, señala, es tan sencillo como cambiar una puerta batiente por una puerta corredera.

Finalmente, la experta desvela una de sus reglas favoritas para añadir detalles sin recargar el ambiente. Se trata de la decoración de tres en tres, que permite decorar sin sobrecargar.

"Puedes decorar sin sobrecargar si pones los mismos detalles de tres en tres", explica. Consiste en elegir tres objetos iguales o similares, como tres jarrones, para crear un punto de interés visual equilibrado y elegante, evitando la acumulación de figuras diferentes.