José Ramón García, experto en reformas: "El precio para una casa de 73 metros cuadrados es de 88.000 euros y tarda unos 4 meses en terminar"

La reforma integral de una vivienda es un proceso que genera dudas sobre costes y plazos. El experto en reformas y arquitecto de interiores, José Ramón García, ha arrojado luz sobre estas cuestiones, detallando que el tiempo estimado para una casa de 73 metros cuadrados útiles es de unos cuatro meses. En cuanto al presupuesto, el coste para una vivienda de estas características ronda los 88.000 euros, lo que equivale a unos 1.205 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, este precio no es fijo. Según García, el coste final puede oscilar entre los 1.200 y los 1.500 euros por metro cuadrado. Esta variación depende de múltiples factores, como los materiales elegidos y su calidad, la instalación de sistemas de aerotermia para mejorar la eficiencia energética o la incorporación de domótica en el hogar.

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Garantía total para un presupuesto cerrado

Una de las mayores preocupaciones al afrontar una obra es la posible desviación del presupuesto. Para evitarlo, el arquitecto de interiores ofrece una garantía total por contrato. José Ramón García asegura que si su equipo se equivoca en el plazo, el precio o el alcance acordado, se comprometen a devolver una parte sustancial de la inversión: "Si nos equivocamos en plazo, precio o alcance, te devolvemos el 50% del presupuesto".

Si nos equivocamos en plazo, precio o alcance, te devolvemos el 50% del presupuesto" José Ramón García Experto en reformas

Los detalles que marcan la diferencia

José Ramón García concluye con una afirmación clave: "los pequeños detalles marcan la gran diferencia". Y es en esos detalles donde la distribución del mobiliario juega un papel fundamental, especialmente en salones pequeños. Según las arquitectas de Estudio Trece, uno de los errores más comunes es separar el sofá de la pared sin un motivo funcional, lo que puede hacer que el espacio se perciba más pequeño y desordenado.

Aunque separar el sofá puede ser un recurso estético en salones grandes para delimitar zonas, en espacios reducidos resulta contraproducente. Como explican desde Estudio Trece, "si tienes un salón pequeño, separar el sofá solo porque queda mejor puede hacer que el espacio se vuelva incómodo". Esta decisión genera un espacio muerto detrás del mueble y entorpece la circulación.

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La recomendación de las expertas, publicada en la revista El Mueble, es clara: en salones con pocos metros, lo más práctico es pegar el sofá a la pared para optimizar la circulación y liberar la zona central. Otros errores habituales señalados por Estudio Trece son colocar el sofá tapando zonas de paso o elegir un sofá demasiado grande para el espacio disponible, lo que desequilibra la decoración.

El hogar como reflejo espiritual

Más allá de la funcionalidad, la decoración puede ser un reflejo del alma. Este es el pilar de la teología del hogar, un concepto defendido por la interiorista Rocío Palomar, para quien la casa debe ser un espacio que "hable de Dios" de manera natural, huyendo de las tendencias impersonales de las redes sociales.

Para lograr un ambiente de paz, Palomar ofrece guías prácticas como el uso de una iluminación siempre cálida, advirtiendo que la luz fría es más propia de "una sala de hospital". También aconseja no usar colores "supersaturados" y tener presentes figuras religiosas para "recordar que somos cristianos" pero sin caer en excesos que hagan que la casa parezca una iglesia.

Se trata de una corriente en auge, con un gran crecimiento tras la pandemia. "La gente está claro que necesita a Dios y quiere tener a Dios en casa", asegura la experta. Palomar confirma que cada vez recibe más peticiones para proyectar un "rincón para rezar en familia", una prueba del resurgir de esta necesidad espiritual en el hogar.